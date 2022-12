Si prevede che gli esseri umani vivranno sulla Luna entro il 2030

Il responsabile del programma lunare Orion, Howard Hu, afferma che la missione Artemis 1 è “il primo passo verso l’esplorazione a lungo termine dello spazio profondo” e ha dichiarato che gli esseri umani potrebbero essere attivi sulla Luna per “periodi prolungati” prima del 2030, con habitat in cui vivere e rover a supporto del loro lavoro.

La missione Orion per l’esplorazione dello spazio profondo ha visto il lancio del razzo Artemis, lungo 98 metri, dirigersi verso la Luna per la sua prima missione senza equipaggio. “È il primo passo che stiamo compiendo verso l’esplorazione a lungo termine dello spazio profondo, non solo per gli Stati Uniti ma per il mondo intero. Credo che questo sia un fatto storico per la Nasa, ma anche per tutte le persone che amano il volo spaziale umano e l’esplorazione dello spazio profondo”, ha dichiarato Hu. ” Stiamo lavorando per un programma sostenibile e questo è il veicolo che trasporterà le persone che ci faranno atterrare di nuovo sulla Luna”, ha aggiunto. Il successo della missione aprirà la strada ai voli successivi Artemis 2 e 3. Artemis 3 potrebbe essere lanciata nel 2026 e dovrebbe riportare l’uomo sulla superficie lunare per la prima volta dall’Apollo 17 (missione del dicembre 1972).

Il programma Artemis prevede anche la costruzione del Lunar Gateway, una stazione spaziale dove gli astronauti vivranno e lavoreranno mentre orbitano intorno alla Luna. “L’obiettivo è davvero Marte”, ha dichiarato Hu alla BBC. “Si tratta di un trampolino di lancio più grande, un viaggio di due anni, quindi sarà davvero importante esplorare oltre la nostra orbita terrestre”.