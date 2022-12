La soluzione delle carestie in raccolte di grano di 300 anni fa

Con lo scenario climatico attuale ci si deve preparare anche alle crisi alimentari. I cambiamenti climatici, i parassiti e le malattie stanno mettendo sotto pressione le colture. Gli scienziati, quindi, si fanno aiutare da una collezione museale di 300 anni fa, ovvero 12. 0000 esemplari di grano raccolto durante il primo viaggio del capitano Cook in Australia, conservati negli archivi del Museo di Storia Naturale di Londra. Alcuni dei campioni stanno per essere sottoposti al sequenziamento dei loro genomi nel tentativo di identificare i segreti genetici delle varietà di grano più resistenti, come riporta la BBC.

Le vecchie varietà di grano sono conservate in centinaia di vecchie cartelle di cartone, ordinatamente allineate, fila su fila, nei sotterranei del museo. Ognuno di essi contiene foglie secche, steli o spighe di grano, e a volte tutti e tre. Sono accuratamente etichettati, molti con una bella calligrafia in rame, che indica esattamente dove e quando sono stati trovati. Tutto ciò fornisce informazioni utili. Per prendersi cura di queste risorse storiche, è stato costituito un gruppo di lavoro che sta anche digitalizzando l’archivio per renderlo accessibile online.

Il grano di James Cook è una varietà selvatica. Ha un aspetto spinoso e simile all’erba, molto diverso dalle varietà che crescono oggi nei campi. Ma sono proprio queste differenze ad interessare il team. “Abbiamo esemplari che risalgono a prima dell’introduzione di varie tecniche agricole, quindi possono dirci qualcosa su come cresceva il grano selvatico prima che venissero usati i fertilizzanti artificiali e vogliamo capire se alcune delle cose che abbiamo perso possono essere catturate e riportate nelle varietà moderne”, spiega il dottor Matthew Clark, genetista del Museo di Storia Naturale.

Gli scienziati devono trovare varietà di grano in grado di crescere in luoghi dove attualmente il grano non può essere coltivato, nonché colture in grado di resistere ai cambiamenti ambientali.

“Ad esempio, studiando colture in grado di sopravvivere in aree più marginali – luoghi con climi caldi e secchi – si potrebbe aiutare un maggior numero di Paesi in via di sviluppo ad aumentare la propria offerta alimentare”, spiega il dottor Clark.

Questo è quello che gli scienziati vogliono fare tramite la modificazione genetica o l’editing genico, una tecnica in cui i geni possono essere aggiunti, rimossi o sostituiti in modo molto preciso, prendendo spunto dalle vecchie colture. Insomma, come spesso accade, guardare indietro per andare avanti.