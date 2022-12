Indiana Jones and the Dial of Destiny: ecco il trailer ufficiale del quinto film!

A sorpresa, ecco il primo trailer di Indiana Jones and the Dial of Destiny, quinto film ufficiale della saga con Harrison Ford.

Lo attendevamo da un momento all’altro ma ci ha comunque colti di sorpresa: parliamo naturalmente del quinto capitolo della mitica saga con protagonista Harrison Ford, Indiana Jones and the Dial of Destiny, che quindi ha ora anche un titolo ufficiale.

Il film, diretto da James Mangold, è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, con Steven Spielberg e George Lucas come produttori esecutivi. John Williams, naturalmente, ha curato le musiche della pellicola.

Nel cast: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen.

Cosa sia questo “Dial of Destiny” è ancora tutto da scoprire: “dial” può voler dire diverse cose, ma indicherà probabilmente un meccanismo (o parte di esso) in grado di svelare poteri arcani, quella stessa magia a cui lo stesso dottor Jones nel trailer conferma di non credere… eppure, in vita sua, ha visto cose “inspiegabili”…

Leggi anche: