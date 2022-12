Gli uccelli di città diminuiscono le loro capacità canore

Diverse specie di uccelli che vivono in città hanno modificato il loro canto in risposta al rumore generato dall'uomo

“Il canto degli uccelli ha due funzioni principali nei maschi: attirare le femmine e difendere il territorio dagli altri maschi”, spiega Luis Andrés Sandoval Vargas, ornitologo dell’Università del Costa Rica. Per le femmine dei tropici, aggiunge, il ruolo principale del canto è quello di difendere il territorio. Quindi, per comunicare nelle città, per mantenere il loro territorio sicuro e per trovare compagni, gli uccelli devono trovare il modo di contrastare gli effetti del rumore antropico, cioè il rumore prodotto dall’uomo.

“Il principale effetto dello sviluppo urbano sul canto è che molti uccelli cantano a frequenze più alte”, spiega Sandoval Vargas. Gli studi condotti negli ultimi 15 anni hanno rilevato, ad esempio, che merli (Turdus merula), cinciallegre (Parus major) e passeri dal collare rugginoso (Zonotrichia capensis) cantano a frequenze più alte, con frequenze minime più elevate negli ambienti urbani rispetto a quelli rurali.

Ma la risposta degli uccelli al rumore antropico potrebbe essere più complessa, come ha scoperto Vargas studiando gli scriccioli (Troglodytes aedon), uccelli della famiglia dei passeriformi. Gli scriccioli sono piccoli uccelli marroni – alti circa 10 centimetri e pesanti 12 grammi – che si nutrono di insetti e tendono a vivere vicino all’uomo. In Costa Rica sono particolarmente abbondanti nelle città. “I maschi cantano quasi tutto l’anno e cantano per molte ore durante il giorno, e gran parte del loro comportamento è mediato dalle vocalizzazioni”, spiega il ricercatore. Ma ciò che li rende ideali per studiare gli adattamenti agli ambienti urbani è che la maggior parte dei componenti del loro canto rientra nella stessa gamma di frequenze del rumore prodotto da noi esseri umani.

Per due anni, approfittando della stagione riproduttiva degli scriccioli domestici – da aprile a giugno – Sandoval Vargas ha registrato il canto degli scriccioli domestici maschi in quattro località della Costa Rica, registrando anche il rumore ambientale. Sebbene tutti e quattro i siti si trovino all’interno di aree urbane, i livelli di rumore generato dall’uomo sono diversi in ogni sito, variando da molto alti e medio-alti, a medio-bassi e bassi. Come gli scienziati si aspettavano, gli scriccioli tendevano a cantare con suoni più acuti nei luoghi con più rumore antropico. Ma non è tutto ciò che hanno scoperto.

La perdita del repertorio canoro

Hanno anche scoperto che, in generale, la dimensione del repertorio canoro degli uccelli diminuiva con l’aumentare del rumore antropico, soprattutto quando gli uccelli erano esposti a livelli di rumore superiori al rumore a cui erano abituati. I ricercatori hanno osservato lo stesso schema a livello individuale: lo stesso uccello offriva un repertorio di canti più ridotto nei siti più rumorosi rispetto a quelli meno rumorosi. Un repertorio ridotto può influire sulla capacità di questi uccelli di imparare il loro linguaggio sonoro, poiché gli uccelli canori hanno bisogno di sentire sé stessi e gli altri uccelli per cristallizzare il loro canto. “Ciò che sta accadendo è che stanno perdendo parte del loro vocabolario e alcuni dei loro suoni, perché non li producono. In queste specie, i giovani hanno bisogno di ascoltare gli adulti per imparare a cantare”, spiega Sandoval Vargas.

Sebbene la presenza dell’uomo e la costruzione delle città esercitino una pressione sul comportamento degli uccelli, esistono anche molte opportunità di conservazione all’interno delle città, ed è urgente individuare azioni per creare città favorevoli alla biodiversità. “Se riusciamo a ridurre alcuni degli impatti urbani nelle nostre città – creando più spazio verde, allora più specie presenti nelle nostre città troveranno l’ambiente urbano meno impegnativo”, affermano altri co-autori dello studio.