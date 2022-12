Bollette: consigli utili per risparmiare

Ci sarà forse un ulteriore aumento delle bollette nel corso dell’inverno. I motivi sono l’arrivo del freddo e la mancanza di novità sulla guerra in Ucraina.

Risparmiare energia in casa è possibile. Su una famiglia di quattro persone a pesare tanto sono gli elettrodomestici. Come mai? Perché gli italiani spesso e volentieri tengono vecchi prodotti in casa, mentre gli elettrodomestici di oggi, quindi di nuova generazione, riescono a risparmiare. Ad esempio utilizzare il programma ECO, anche se più lungo, è economico. Oltre a questo, ecco gli accorgimenti da seguire: