Affitto di casa: come pagare meno

La crisi ha fatto sì che molte famiglie abbiano difficoltà a corrispondere il canone d’affitto. Per il rinnovo dei contratti di locazione oggi si registrano aumenti del 25% escludendo spese. Previsto anche l’aumento dei canoni per gli immobili in locazione. Esistono però degli accorgimenti che si possono adottare affinché il costo totale delle spese possa essere arginato. Per i proprietari degli immobili è stato introdotto il bonus affitto già da alcuni anni.

I bonus affitti rappresentano la concessione di uno sconto sul canone mensile, se i locatari hanno problemi con il pagamento. Le Regioni quindi si sono date da fare per prorogare i bonus affitti per il 2023. Il bonus affitto è rivolto ai proprietari di abitazioni allocate a soggetti che si trovano in una condizione di grave difficoltà economica. I termini sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Nei prossimi giorni verranno trasferiti dei fondi agli enti locali. Questi con un bando pubblico assegneranno i contributi per sostenere le spese di locazione alle persone aventi diritto. Un accorgimento utile a livello regionale, ma anche riguardo a quello domestico per risparmiare sull’affitto riducendo il costo totale delle spese (extra o bollette).

Una soluzione è concordare con il locatore una riduzione del prezzo, altrimenti trovare un inquilino che ci aiuti a dividere le spese. Sempre chiedendo il permesso al padrone di casa se sia possibile affittare l’appartamento a un’altra persona. Un modo per risparmiare è anche scegliere bene la posizione dell’appartamento.