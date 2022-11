Willow- La Serie: da oggi disponibile su Disney+

Oggi, 30 novembre, arriva sulla piattaforma streaming Disney+ Willow – La Serie, il telefilm che approfondisce e ritorna nell’universo narrativo del lungometraggio cult del 1988 diretto da Ron Howard e ideato da George Lucas.

Ecco il trailer di Willow – La Serie.

Serie fantasy epica con una sensibilità contemporanea, ambientata in una terra incantata dalla bellezza mozzafiato, Willow vanta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan in veste di produttori esecutivi. La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

Scritto dallo stesso George Lucas e diretto da un Ron Howard ancora giovane e sfavillante, Willow il film non è stato un grande successo al botteghino, almeno rispetto ai suoi fratelli maggiori Star Wars e Indiana Jones. Questa mancanza di successo senza precedenti è probabilmente il motivo per cui Lucasfilm non ha toccato più quel progetto da quando è stato presentato per la prima volta nel 1988, ma ha goduto del lusso di essere un classico di culto che ha mantenuto un seguito dedicato sin dalla sua uscita.