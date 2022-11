The Callisto Protocol: Disney, Pixar e Spongebob sono tra le fonti d’ispirazione del gioco

Striking Distance Studios si sarebbe ispirata ai lungometraggi Disney, Pixar e al personaggio di Spongebob per realizzare alcuni elementi di The Callisto Protecol relativi alla stilizzazione. A confermarlo sono stati Aasim Zubair e Glauco Longhi, due membri del team Striking Distance responsabili di vari elementi relativi alla direzione artistica e alla grafica, nel corso di un’intervista a The Sun. Longhi ha infatti spiegato che lo stile di animazione usato in alcuni cartoni animati mette in risalto delle azioni e sequenze specifiche: per il gioco, dunque, il team ha scelto di usufruire della stilizzazione di alcuni elementi proprio per evidenziare l’azione, ma non solo.

Abbiamo guardato cartoni animati come Spongebob per la stilizzazione e il movimento: The Callisto Protocol è un videogame particolarmente realistico, per rendere alcuni elementi ancora più accattivanti abbiamo preferito stilizzarli – ha spiegato Glauco Longhi. Per enfatizzare i movimenti, sequenze gore, sangue e il modo in cui verranno tagliati gli arti abbiamo fatto ricorso a uno stile differente, proprio per far risaltare maggiormente l’azione. I lungometraggi Disney, Pixar e non solo riescono a esprimere perfettamente il concetto.

Per enfatizzare l’azione dunque il team ha scelto di ispirarsi ad alcuni cartoni animati per realizzare degli effetti sì realistici, ma ancor più splatter e spettacolari. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Callisto Protocol racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, che racchiude orrori inenarrabili. Nel gioco, potremo combattere sia attraverso l’utilizzo di armi da fuoco che tramite attacchi corpo a corpo. Inoltre, Jacob, il protagonista, potrà anche fare affidamento su alcune abilità “GRP” che gli permetteranno di attirare verso di sè gli oggetti per spostarli e risolvere così piccoli puzzle.

Il gioco sfrutterà inoltre anche una tecnica denominata “Horror Engineering” che fonde diverse componenti come atmosfera, tensione, violenza e senso di impotenza con l’obiettivo di innescare un senso di terrore senza precedenti.

The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Leggi anche: