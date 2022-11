Cactus di Natale: una delle piante invernali più amate al mondo

Come curare e far moltiplicare il cactus di Natale, un modo per farlo durare anche dopo le festività.

Il cactus di Natale è originario del Brasile e cresce anche attaccato agli alberi. Il suo ambiente ideale è quello riscaldato degli appartamenti per crescere rigoglioso e fiorente. I suoi fiori sbocciano all’avvicinarsi delle feste invernali, ecco il motivo del suo nome. È stata importato in Europa come pianta da appartamento.

Tra dicembre e gennaio è il periodo adatto per ammirare i fiori del cactus di Natale. I colori spaziano dal rosa al rosso e dal viola al rosso porpora. Non deve essere messo vicino a una porta che viene aperta spesso, né troppo vicino a un termosifone o a un camino. La temperatura ideale è 20 gradi, per prolungare la sua fioritura va posizionato in una stanza luminosa. Durante l’estate predilige l’aperto e una postazione ombreggiata. Da settembre può essere trasferito in casa. In inverno la sua posizione ideale è il davanzale interno di una finestra.

Il cactus di Natale è pericoloso per gli animali domestici, l’ingestione di alcune parti della pianta può provocare diarrea o vomito. Essendo nato in un clima umido come quello delle foreste tropicali, bisogna porre attenzione all’innaffiatura. Deve essere fatta regolarmente e poco alla volta, il terreno deve rimanere umido, ma senza ristagni. In estate basta un’innaffiatura con un nebulizzatore, soprattutto la sera. Le innaffiature eccessive possono provocare marciume e la morte della pianta, causata anche da funghi. Il terreno va idratato solo quando asciutto e in inverno annaffiare solo una o due volte alla settimana.

La pianta ama terreni con pH acido e torba. La fertilizzazione dovrà essere sospesa quando i fiori saranno spariti. La concimazione va fatta nei mesi primaverili. Per la propagazione del cactus utilizzare gli steli dell’anno precedente fatti essiccare per un paio di giorni prima di piantarli. Un altro modo per la riproduzione del cactus è l’impollinazione manuale. La longevità può arrivare a 20-30 anni di vita. Il cactus di Natale è una delle piante invernali più amate al mondo!