Around: prima campagna contro packaging monouso

Basta sapere che un contenitore monouso che viene usato per 60 minuti ha un tempo di smaltimento di 100 anni. Questo tipo di rifiuto è ormai un problema crescente in tutto il mondo. In Europa costituisce il 36% dei rifiuti prodotti. Così è nato Around, il primo servizio sostenibile di packaging riutilizzabile in Italia, digitale e senza deposito. Un modo efficace per ridurre i rifiuti degli imballaggi monouso.

Around è una piattaforma tecnologica con contenitori riutilizzabili di alta qualità a un prezzo a uso inferiore a quello dei monouso. I consumatori prendono in prestito i contenitori gratis e li restituiscono in uno dei locali del network. Un beneficio per ambiente, città e cittadini. Un servizio fatto per i ristoratori che vogliono sottoscrivere un abbonamento con vantaggi e opzioni secondo le personali esigenze sempre a impronta ambientale. Un servizio adatto anche ai clienti che possono vedere dall’apposita app di Around quali ristoranti hanno aderito al progetto. Da loro noleggeranno gratis il packaging restituendolo entro sette giorni. Il lavaggio è fatto dal ristorante stesso. Grazie ai suoi 200 riutilizzi un solo contenitore Around è in grado di risparmiare 25 kg di CO2.

I contenitori sono lavabili in lavastoviglie, utilizzati in microonde e in freezer per conservare gli alimenti, adatti anche per mantenimento calore e gestione cibi liquidi. Giulia Zanatta, co-founder e amministratrice di Around afferma che la piattaforma è nata con il traguardo di catturare e mantenere il valore a lungo termine delle risorse. Città e comunità costruiscono economie che diminuiscono i costi, aumentano efficienza e proteggono l’ambiente.

Oggi Around è già presente a Roma, Torino, Firenze e Milano. Di recente ha lanciato una campagna di crowdfunding per l’ampliamento dei locali che hanno disposizione i contenitori riutilizzabili Around. Si dovranno raccogliere 15mila euro che consentono di mettere a disposizione il servizio gratis per 100 locali in tutta Italia. Una riduzione di 1 tonnellata delle emissioni di CO2 diminuendo l’impatto ambientale.