Bones and All: su Rotten Tomatoes la critica promuove il film, il pubblico è diviso

Ecco i giudizi dati da critica e pubblico su Bones and All attraverso Rotten Tomatoes, un film per certi versi divisivo, ma capace di lasciare qualcosa.

Bones and All, dopo esser stato presentato al Festival d Venezia, è arrivato nelle sale cinematografiche, e su Rotten Tomatoes sono stati espressi i giudizi sia da parte della critica che del pubblico. I critici hanno approvato il film che ha ottenuto un 85% di recensioni positive, mentre il pubblico è spaccato, ed è arrivato ad un 64% di consensi.

Ecco il giudizio complessivo su Bones and All che è stato dato da Rotten Tomatoes:

Sebbene il soggetto della storia potrebbe essere duro da digerire per i deboli di stomaco, Bones and All riesce ad essere profondamente romantico e provocatorio.

Prendendo in considerazione i giudizi della critica possiamo citare Linda Marric di The Jewish Chronicle, che punta la propria attenzione su Timothee Chalamet, sottolineando come “dimostri ancora una volta che è lui il vero motivo per cui vale la pena guardare questo film”. E poi troviamo Carlos Aguilar di RogerEbert.com che parla di Bones and All come di “una storia di formazione vorace e bellissima”.

Anna Bogutskaya di Time Out ha così parlato di questa produzione di Luca Guadagnino:

Il bello di Guadagnino sta nel trovare in due outsider qualcosa di selvaggio ed una sorta di afflizione che emerge nel loro primo amore. Una persona amata resta tale anche se è inzuppata di sangue? La risposta è sì.

E poi Chris Joyce di Movies and Munchies ha parlato di “contenuti scioccanti, inglobati all’interno di una fotografia bellissima, per una storia romantica difficile da dimenticare”.

Mentre tra le critiche possiamo trovare il commento molto duro di James Berardinelli di ReelViews, che ha parlato di personaggi “poco sviluppati, e di una storia che porta verso il nulla, rafforzando certe sensazioni che aleggiavano su Luca Guadagnino già da Suspiria: questo regista non capisce l’horror, ma ha la capacità di far addormentare gli spettatori.

Per quanto riguarda i giudizi del pubblico possiamo citare quello positivo di Antoine, che definisce Bones and All come “un film così sanguinoso ma capace di essere allo stesso tempo molto dolce e in grado di dare tanta attenzione ai suoi personaggi. Mai visto un qualcosa del genere”. Positivo anche il giudizio di Fatima che ha adorato “il romanticismo di questa storia”.

Negativo invece il giudizio di Amie, che ha dato una sola stella su cinque a Bones and All, definendolo “una storia che si prende troppo sul serio, pretenziosa e con una scrittura davvero immatura”. Così come Bore and Yawn che definisce questo lungometraggio come “una glorificazione del cannibalismo piena di disgustoso sesso. Non ho ancora capito su cosa si cercasse di focalizzare il film”.

Qui sotto vi mostriamo due filmati da Bones and All, attualmente al cinema.