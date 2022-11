La recensione degli ultimi episodi, 11 e 12 di Andor in cui il reclutatore ribelle Luthen Rael ci ricorda come usare un buon trucco.

E’ buffo no? A volte fanno più clamore gli “aspetti negativi” dei prodotti che escono che quelli positivi. Le serie di Star Wars in particolare sono state protagoniste di molte critiche alcune costruttive e altre meno. Probabilmente iniziare la recensione degli episodi finali 11 e 12 di Andor con questa considerazione vi farà storcere il naso, ma pensateci un attimo: di Andor se ne sta parlando davvero abbastanza?

Andor si è dimostrata una serie eccellente e adesso è arrivata al gran finale con l’episodio 11 e 12 su Disney Plus. Cassian Andor (Diego Luna) dopo aver radunato i detenuti per una fuga da batticuore dall’orribile prigione dell’Impero, è fuggito con il suo futuro amico dell’Alleanza Ribelle Ruescott Melshi (Duncan Pow).

L’oscuro reclutatore di ribelli Luthen Rael (Stellan Skarsgård) è sempre un passo avanti rispetto all’implacabile supervisore dell’Ufficio di sicurezza imperiale (ISB) Dedra Meero (Denise Gough), che ha soprannominato “Axis”. Non sa che il suo collega dell’ISB Lonni Jung (Robert Emms) sta segretamente lavorando con Luthen.

La senatrice Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) sta cercando di nascondere la sua raccolta fondi ribelle all’Impero, costringendola a lavorare con il grasso finanziere oligarchico Davo Sculdun (Richard Dillane). Non è interessato a essere pagato per aiutare Mon a riciclare i suoi soldi, ma vuole che suo figlio venga presentato a sua figlia nella speranza di suggellare un patto matrimoniale in stile House of the Dragon.

Andor, come sapete, è ambientato cinque anni prima di Rogue One, che racconta la storia che conduce direttamente al film originale di Star Wars Una nuova speranza. Scappiamo dall’Impero e andiamo a vedere il trailer presentato su YouTube:

Narkina 5

Continuiamo la recensione degli episodi finali 11 e 12 di Andor dicendo che raggiungiamo Cassian e Melchi mentre si aggrappano al fianco di un dirupo per sfuggire a una ricerca imperiale. Sono sporchi e le loro estremità inferiori sono in cattive condizioni per essere in corsa a piedi nudi. “Se ne stanno andando”, assicura Cassian più volte al suo amico.

A un certo punto sembra che i nostri eroi siano spacciati quando alcuni Narkiniani li catturano in reti dall’aspetto orribilmente restrittivo, mentre fanno una pausa per rubare la loro nave. È la prima volta che vediamo le specie native di questo pianeta; hanno un bell’aspetto e parlano un po’ come i pirati. Un Narkiniano si avvicina a Melchi e Cassian, che sono intrappolati nelle reti e sdraiati sulla sabbia, mentre un altro guarda ad Andor.

Alla fine si scopre che i Narkiniani sono bravi ragazzi.

I Narkiniani inizialmente suggeriscono di consegnarli per la taglia dell’Impero, ma menzionano che la prigione ha rovinato l’acqua del pianeta e decidono di sfidare il regime. Con grande sorpresa di Cassian, accettano di portarli a Niamos (AKA space Ibiza, dove sono nascosti i suoi soldi).

All’insaputa di Cassian, la sua mamma adottiva Maarva muore per la sua malattia senza nome. Il freddo del pianeta aveva già influito sulla sua salute, ma lei l’ha esacerbata con i suoi futili atti di ribellione contro gli occupanti imperiali. In modo straziante, l’affascinante droide B2EMO (AKA Bee) ne è devastato e non vuole uscire di casa. L’amico di famiglia Brasso (Joplin Sibtain) è estremamente compassionevole nei confronti del droide, accettando persino di passare la notte con lui a casa di Maarva.

Impariamo anche a “murare”, un’usanza locale, in cui le ceneri di una persona vengono mescolate con malta e polvere di pietra locale per creare un mattone. Viene quindi inserito in un muro, lasciando che i resti del defunto diventino parte della struttura del pianeta.

Il che suona come una bella tradizione, ed esattamente il tipo di idea che dà profondità all’universo di Star Wars.

Gli Imperiali hanno imposto restrizioni ai funerali, perché sono delle brutte persone. Dedra ordina ai suoi tirapiedi di lasciare che si svolga il funerale di Maarva, nel caso in cui Cassian si presenti. È narrativamente conveniente che sia uscito di prigione per questo… diciamo solo che è la Forza all’opera.

Un vero ribelle

Continuiamo la recensione degli episodi finali 11 e 12 di Andor tornando a Coruscant e facendo il punto di alcuni eventi. L’incredibile credente ribelle Vel Sartha (Faye Marsay) essenzialmente dà il via al protocollo entrando nel negozio di antiquariato di Luthen e parlando direttamente con la sua assistente/confidente Kleya Marki (Elizabeth Dulau) dell’attività di resistenza. Nello specifico, menziona la morte di Maarva e che tornerà da Ferrix.

Kleya Marki e Vel Sartha hanno una discussione tesa nel negozio di antiquariato

Kleya e Vel hanno un’altra chiacchierata tesa. Vel era stata precedentemente incaricata di uccidere Cassian, poiché poteva identificare Luthen con gli Imperiali. Alla fine vede un’opportunità per trovarlo, ma non è chiaro se sarà disposta a eliminarlo: si è dimostrato un alleato piuttosto onorevole durante la rapina di Aldhani.

Visita anche suo cugino Mon Mothma, solo per scoprire che la figlia tredicenne di Mon, Leida Mothma (Bronte Carmichael), si è immersa profondamente negli insegnamenti religiosi del loro pianeta natale, Chandrila. Apparentemente si sta preparando per il matrimonio, dal momento che le loro usanze incoraggiano a sposarsi da adolescenti.

Tuttavia, gli sguardi truci che Leida continua a lanciare a sua madre suggeriscono che lo stia facendo anche come atto di sfida. Quella sfida quasi certamente si estenderà alla sua accettazione di sposare il figlio di Davo Skuldun, sfortunatamente per Mon.

In aggiunta allo stress del politico ribelle (o forse condividendo il fardello), Mon rivela l’intera portata dei suoi problemi economici a Vel. All’inizio non ha avuto problemi a incanalare denaro dai suoi conti di famiglia a Luthen, ma una verifica imperiale ha reso le cose difficili e la rapina di Aldhani l’ha resa impossibile. È un po’ bloccata a trattare con Davo. Peccato che Vel non sia riuscita a sistemare Mon con parte dei soldi della rapina.

Altrove sul pianeta della città, Linus Mosk (Alex Ferns), l’ex sergente del Corpo / chiacchierone di Star Wars, contatta il suo ex ufficiale caduto in disgrazia Syril Karn (Kyle Soller) e gli racconta della possibilità che Cassian si presenti al funerale di Maarva. Syril ruba crediti dalla cassaforte di sua madre, presumibilmente per finanziare il suo viaggio a Ferrix.

Vivere pericolosamente

Prima di arrivare alla conclusione della recensione degli episodi finali 11 e 12 di Andor vogliamo fare qualche piccola osservazione sulle cose che abbiamo notato: la nave che dà la caccia a Cassian e Melchi all’inizio è un TIE Reaper, come si vede in Rogue One e nel videogioco Jedi: Fallen Order. La nave Narkiniana che cercano di rubare è un quadjumper, lo stesso tipo di nave che Rey e Finn inizialmente cercano di fuggire da Jakku in The Force Awakens. Quando viene fatto saltare in aria, prendono invece il Millennium Falcon. Questa è la prima apparizione completa dell’incrociatore d’arresto di classe Imperial Cantwell. Doveva essere in Solo, ma la scena è stata cancellata. Si presenta solo in un video di reclutamento nel film finito. Prende il nome dal concept artist originale di Star Wars Colin Cantwell, morto all’età di 90 anni all’inizio di quest’anno.

Bix Caleen (Adria Arjona) è rimasta traumatizzata dopo che Dedra è stata sottoposta alla sua orribile tortura durante la caccia dell’Impero a Cassian, e rimane sotto la custodia imperiale. I suoi rapitori cercano di farla identificare come Kreegyr come reclutatrice di ribelli. L’ologramma che gli Imperiali mostrano a Bix è il nostro primo (e probabilmente ultimo) assaggio di Kreegyr, un personaggio il cui nome è stato pronunciato un numero insolito di volte per un ragazzo che non abbiamo mai incontrato.

Durante il finale di Andor abbiamo avuto un bel colpo di scena, ma sembra già l’episodio più esplosivo di qualsiasi altra serie di Star Wars fino ad oggi.

L’intera serie è stata piena di promemoria di quanto sia diversa questa serie e di quanto lo abbia dimostato, ma l’ultimo capitolo della prima stagione sembra rivoluzionario, in più di un modo.

Prima di tutto c’è il discorso di Nemik. La tecnologia ribelle e nervosa di Alex Lawther è stata schiacciata a morte nell’episodio sei, ma qui ritorna mentre la voce risuona nell’orecchio di Cassian mentre si prepara a cadere dritto nella trappola tesa per lui su Ferrix.

“Ricorda questo, la libertà è un’idea pura”, dice Nemik, mentre Bix (Adria Arjona) singhiozza in una prigione e un bambino orfano inizia a costruire una bomba a tubo. “La tirannia richiede uno sforzo costante, si rompe, perde. È fragile. L’autorità è la maschera della paura… Una sola cosa spezzerà l’assedio. Ricorda questo… prova”

È molto lontano dal “non esiste provare” di Yoda, e ancora più lontano dal “che la forza sia con te”.

Quando inizia la vera ribellione (con qualcuno che colpisce la faccia di un poliziotto con un mattone ricavato dalle ceneri di Maarva), Andor sembra più un film di guerra politica che una serie di Star Wars.

La tanto pubblicizzata missione Spellhaus avviene fuori dallo schermo, provocando la morte di 30 ribelli (incluso Anto Kreegyr) che non riusciamo nemmeno a vedere. Giocato in modo così casuale, rende la decisione di Luthen (Stellan Skarsgård) di sacrificare i ribelli ancora più insensibile e le linee di luce e oscurità ancora più sfocate.

Lo stesso Luthen si presenta al funerale, ma anche tutti gli altri, inclusi Cinta (Varada Sethu), Vel (Faye Marsay), Meero (Denise Gough) e Karn (Kyle Soller). C’è una breve possibilità di riprendere la storia di Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) – ora cedendo alle pressioni e sposando sua figlia adolescente con il figlio di un gangster, oltre a non notare che il suo autista l’ha spiata per tutto il tempo – ma la maggior parte del finale è riservata a Ferrix.

Una banda porta la gente in strada e Cassian coglie l’occasione per sgattaiolare fuori di prigione ciò che resta di Bix. Mentre la polizia prepara la folla, Maarva fa la sua ultima resistenza tramite l’ologramma di B2EMO, dandoci il secondo discorso più entusiasmante dell’episodio. “L’Impero è una malattia che prospera nell’oscurità. Non è mai più vivo di quando dormiamo… forse è troppo tardi, ma ti dirò questo: se potessi farlo di nuovo mi sveglierei presto e combatterei questi bastardi dall’inizio. Combatti l’impero!

La gente inizia a lanciare mattoni e pugni, i poliziotti iniziano a sparare e tutto finisce in un massacro, con una bomba fai-da-te che accende la miccia dell’intera ribellione.

Si può dire tranquillamente che sia il set di Star Wars più grintoso e politicamente carico di sempre, il finale termina con Cassian che trascina Bix su una nave di fuga con la promessa di tornare a trovarlo.

Mentre Luthen sale a bordo della sua cavalcata fuori dalla battaglia, trova Cassian che lo aspetta con una pistola. “Uccidimi” dice. «Oppure accoglimi.»

Andor merita molti complimenti per le tante sfaccettature della serie: quell’incredibile racconto in tre parti di una prigione senza fuga e delle vite distrutte da essa. Il modo in cui finora ha resistito alla necessità di includere cameo di personaggi prestabiliti di quest’epoca, con l’eccezione di Forest Whitaker nei panni di Saw Gerrera, la cui storia era già intrecciata con la narrativa di Rogue One creata da questo prequel. Il fatto che mentre è ancora un altro prequel, è un prequel in gran parte incentrato su personaggi il cui futuro non è stato già completamente scritto (sì, Obi-Wan Kenobi, era diretto a te).

Mentre il destino finale di Cassian Andor potrebbe essere noto a chiunque abbia visto Rogue One, dove il suo viaggio lo porterà nella seconda stagione rimane elettrizzante da anticipare.

In parte a causa dell’eccezionale interpretazione di Luna, che si basa fortemente sulla sua capacità di comunicare molto dicendo poco. Nei momenti finali dell’episodio, dice solo otto parole: “Nessun gioco. Uccidimi… o accoglimi.» Ma li riempie con un’intera stagione di cambiamento, rabbia e determinazione a fare ciò che dice Maarva… e combattere.

E nel caso aveste bisogno di un promemoria sul motivo per cui questa lotta è importante, cosa si nasconde all’orizzonte, ecco un vero pugno nello stomaco di una scena post-credit: la telecamera cattura un piccolo droide simile a un insetto al lavoro per costruire qualcosa, prima rimpicciolire per rivelare il progetto in corso: la Morte Nera. La portata di questo momento, il modo in cui il cannone superlaser sembra così vulnerabile nel suo stato semicompleto… È come guardare uno scorpione ferito, ma non ferito, semplicemente incompleto.