Meteo & MilanGamesWeek: splenderà il sole?

Nel weekend della fiera più attesa dai nerd di Milano, e non solo, il meteo dovrebbe essere molto clemente per coloro che arriveranno in Lombardia.

Dopo il peggioramento degli scorsi giorni al nord ci sarà un rinforzo dell’alta pressione in un contesto di correnti stabili e asciutte nord-occidentali, che garantirà delle stupende giornata di Sole su tutta la Lombardia.

A differenza di Lucca Comics & Games, dove il meteo risulta cruciale e fondamentale per la buona riuscita della manifestazione, nella fiera del MilanGamesWeek questo è sicuramente meno importante.

Tuttavia una manifestazione con tempo buono risulterebbe comunque più agevole per tutti coloro che vengono da fuori.

Nella prima giornata della fiera si avvicinerà una modesta pertubazione atlantica che porterà un generale aumento della nuvolosità sulla Lombardia, ma in un contesto prevalentemente asciutto, ad eccezione di qualche pioggia non esclusa dal pomeriggio lungo il Po, quindi siamo nel classico clima tipico novembrino, con dei venti deboli ovunque e nessun particolare fastidio causato da questa perturbazione in arrivo.

Per quanto riguarda sabato un campo di alte pressioni abbraccerà l’intera Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Se dovessimo andare nello specifico sulle basse pianure occidentali, le Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche si troveranno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; invece sulle basse pianure orientali la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma senza piogge. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali e lo Zero termico sarà accertato nell’intorno di 1600 metri, per quanto riguarda le montagne.

Infine nella domenica, ultima giornata di fiera, il campo di alta pressione, che abbraccia la Regione, continua e garantirà tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Sempre se dovessimo andare nello specifico (per gli amici nerd lombardi) sulle basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, le Prealpi occidentali i cieli inizialmente saranno poco o parzialmente nuvolosi, ma con una nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, ovviamente senza nessun rischio di pioggia. Sulle basse pianure orientali la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino e sulle Prealpi orientali troveremo delle nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali creando delle piacevoli giornate di fine novembre.

In conclusione l’alta pressione, che arriverà nella giornata di giovedì, sarà presente nel nord Italia fino alla domenica donando a tutti i nerd, che arriveranno al MilanGamesWeek, delle bellissime giornate di fine novembre senza piogge.