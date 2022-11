Imprinting: 10 segnali mostrano che il tuo cane ti ama

Chiunque abbia un cane sa benissimo quanto sia importante stabilire con lui un rapporto d’amore. Eppure, molte volte sembra essere difficile conoscere bene i suoi comportamenti, anche quelli che ci dimostrano amore. Quello che hanno scoperto alcuni ricercatori, è strabiliante: il nostro amico peloso si esprime tramite modi di agire legati alla fase di imprinting, ovvero quel momento in cui ancora cucciolo apprende tutti gli atteggiamenti umani e canini.

Per definizione i cani vivono la vita in branco, ma nonostante siano ormai ben lontani dal vivere allo stato brado vagando nelle foreste, la fase di socializzazione dei primi anni è rimasta la stessa anche nel mondo umano. Ecco perché il primissimo momento in cui il nostro amico a quattro zampe viene a contatto con le convenzioni sociali, può essere definitivo per capire l’amore nei nostri confronti.

Ti aspetta alla porta

Questo è indubbiamente uno dei segnali più chiari che Fido vuole mandarti per farti capire il grandissimo amore che prova per te. Che tu sia uscito per un solo minuto o per una settimana, se il cane ti accoglie facendoti le feste dal momento in cui varchi la soglia di casa, allora sei sicuro che ha sviluppato un positivo imprinting su di te e ti vede come parte del suo branco. Quando gli umani si allontanano, infatti, i cani ne soffrono e sentono la mancanza di una parte fondamentale del loro gruppo. Per questo motivo adorano accogliere il loro amico sulla porta, scodinzolando, saltando e riempiendolo di baci.

Fido ti annusa spesso

Tra i sensi più sviluppati nei cani c’è sicuramente quello dell’olfatto. I nostri compagni pelosi imparano a conoscere il mondo annusando tutto ciò che li circonda, specialmente l’odore di chi amano. Questo avviene perché essendo il cane un animale che costruisce intorno a sé un branco di cui essere parte, deve essere in grado allo stesso tempo di riconoscere gli amici del gruppo anche fra centinaia di esemplari. Alcuni studi hanno confermato che quando il nostro amico a quattro zampe ci annusa, si attiva una parte del cervello che è la stessa di quando mangiano la loro pappa preferita. Anche in questo caso interviene l’imprinting, poiché conoscendoci da sempre, il cane tenderà ad annusarci proprio come un oggetto che appartiene a lui.

Dorme accanto a te

Un altro dei segnali più potenti per capire se il tuo cane ti ama davvero, è quello di ritrovarlo accanto te mentre ti stai coricando. Se passa la notte attaccato al tuo corpo, vuol dire che la vostra storia d’amore è davvero ben consolidata. Se ben ricordi, dicevamo che il cane ricerca costantemente il branco, per questo motivo anche la notte cerca un contatto stretto con gli amici di cui si fida di più. Dormire con te rappresenta un grandissimo atto di fiducia, poiché essendo la notte è un momento piuttosto vulnerabile per gli animali, vuol dire che si sente estremamente al sicuro.

Ti guarda spesso

Gli occhi, nel mondo animale, sono un segnale molto importante. Succede di frequente che prima di una sfida o di una lotta, i cani si guardino fissi negli occhi per lungo tempo. Tuttavia, se il tuo amico a quattro zampe ha avuto un imprinting

positivo su di te, lo troverai spesso fermo a guardarti negli occhi, come se fossi la cosa più bella che abbia mai visto. Anche questo è un segnale di grande fiducia da parte di Fido, che non teme ostilità da parte tua e non si sente minacciato osservandoti ogni volta che desidera.

Ti segue ovunque

Se hai un cane, sai bene cosa vuol dire non avere più un momento di privacy. Questo accade perché il cane cerca sempre di stare in tua compagnia poiché soffre la solitudine e in passato tendeva a spostarsi solo in branco senza rimanere mai da solo. Anche se a volte può essere un po’ invadente, sappi che questo è uno dei modi più evidenti per capire che il cane ti ha scelto come il suo essere umano preferito.

Ti fa dei regali

Proprio come i gatti, anche i cani talvolta amano fare dei regali ai propri padroni. Questa è una modalità molto frequente nel mondo animale per dimostrare la gratitudine verso i loro compagni di vita preferiti. Se il cane ha sviluppato un imprinting positivo, ti porterà i suoi giochi come gesto di affetto, convincendoti a giocare con lui. Proprio come gli umani, gli amici a quattro zampe sanno bene che la vera felicità è condivisa, per questo vogliono coinvolgerti nelle loro attività portandoti dei doni dimostrandoti tutto il loro amore.

Ti fa “gli occhioni” dolci

I cani sono generalmente molto più espressivi di tanti altri animali domestici. A differenza dei gatti, riescono ad esprimere meglio le loro emozioni come la felicità e la tristezza. La loro espressione va sempre interpretata con grande attenzione per capire quello di cui hanno bisogno e quello che gli passa per la testa. Potrebbe stupirti sapere che quando ti fanno i cosiddetti occhioni da cucciolo, stanno ricercando una tua reazione, come coccole o attenzioni. Stai attento, quando fanno gli occhi dolci non ignorarli, poiché ti stanno comunicando una necessità e potrebbero volerti esprimere disagio o spavento. Se ascolti il tuo cane quando ti guarda in questo modo, non farai altro che accrescere la fiducia che l’amico peloso prova per te.

Si gira quando lo chiami

Anche se può sembrare banale, non è scontato che il cane si giri appena chiami il suo nome. Questo è un chiaro segnale che l’imprinting ha funzionato a meraviglia, poiché riconoscere la tua voce che emette dei suoni e per loro come una grande dose di dopamina. Sentirsi riconosciuti con un nome personalizzato è sinonimo di tranquillità e appartenenza ad un gruppo. La tua voce può tranquillizzare un cane che quando si sente chiamato dalla sua persona preferita è subito pronto a ricevere dolci coccole, spuntini o giochi.

Si gira a pancia in su

Uno degli atti più grandi di sottomissione e fiducia è quello di girarsi a pancia in su mostrando la pancia al suo amico umano. Questo è uno dei comportamenti più significativi per il cane, che mostrandoti la parte più vulnerabile ti dimostra che con te può anche perdere il controllo e non ha bisogno di difendersi dalle minacce. Oltre a questo, il cucciolo può girarsi a pancia in su per ricevere le coccole, che in questa parte del corpo sono particolarmente gradite dagli amici pelosi.

Ti ignora

Ebbene sì, anche ignorandoti il cane può dimostrare un grande affetto. Se di tanto in tanto non ti ascolta, niente paura, ancora una volta questa è la dimostrazione che non ti vede come un esemplare in negativo da cui difendersi. Ricordiamo infatti che per la loro evoluzione, i cani sono abituati a fiutare il pericolo e ad allarmarsi non appena sentono che qualcosa non va. Se qualche volta il cane non si gira quando lo chiami, potrebbe avere solo bisogno di tempo per stare con sé stesso, esattamente come accade agli esseri umani. Se questo avviene troppo di frequente bisognerebbe invece valutare un consulto con un esperto del comportamento canino, poiché vorrebbe dire che Fido si porta alle spalle un’esperienza traumatica da cui guarire.