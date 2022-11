iCloud per Windows nel caos: “continuo a vedere foto di sconosciuti e i video sono danneggiati”, centinaia di segnalazioni

iCloud per Windows sta avendo dei problemi… per usare un eufemismo. Secondo le segnalazioni di sempre più utenti, la versione per desktop Windows di iCloud avrebbe iniziato a mostrare nel feed le foto di alcuni sconosciuti, con grandissime conseguenze per la privacy dei diretti interessati.

Non bastasse, sembrerebbe che i video realizzati usando un iPhone 13 Pro o iPhone 14 Pro e sincronizzati con iCloud vengano compromessi irrimediabilmente. In altre parole: i file vengono corrotti e sono difficili da recuperare, oppure la loro qualità viene compromessa da alcuni glitch visivi.

iCloud per Windows corrompe i video realizzati usando un iPhone 14 Pro Max – scrive un utente su Reddit -, in parole povere: i video appaiono neri con linee di disturbo. Altre volte vengono interpolati con frami fissi provenienti da fonti sconosciute, forse addirittura dalla cartella iCloud di altre persone. Ho visto foto di famiglie con persone che non ho la minima idea di chi siano, oppure foto di partite di calcio e altre immagini casuali. Inutile dire che si tratta di un problema straordinariamente preoccupante e attualmente non mi sento molto sicuro a continuare ad utilizzare i Cloud

Attualmente non si conoscono le cause del problema e non sembra nemmeno esserci una soluzione ‘fai-da-te’. Alcuni utenti hanno tentato di disinstallare e reinstallare i Cloud per Windows, senza tuttavia risolvere in alcun modo il problema.