HiSense è il secondo produttore al mondo per numero di televisori spediti

HiSense ha scalato rapidamente la classifica dei produttori mondiali di televisori, risultando la seconda azienda per numero di consegne a livello globale. Grazie ai suoi prezzi aggressivi e ad un rapporto qualità-prezzo sempre più incisivo, HiSense è diventato uno dei marchi più apprezzati dai consumatori.

A dare la notizia sono gli analisti di AVC Revo, che in un recente rapporto evidenziano come Hisense abbia spedito 19,6 milioni di televisori ai rivenditori durante il mese di ottobre. Si tratterebbe di una crescita del 18%. Per la prima volta, HiSense ha così occupato il secondo posto della classifica a livello globale, non era mai successo prima.

“HiSense ha un ruolo sempre più importante all’interno del segmento dei grandi elettrodomestici”, scrivono i ricercatori di AVC Revo. I ricercatori sottolineano anche come il fattore dell’inflazione – e del ridotto potere d’acquisto dei consumatori – abbia probabilmente premiato il brand, che ha affrontato il clima economico avverso mantenendo una forte competitività sui prezzi.

HiSense, infatti, è andata controcorrente crescendo rapidamente mentre (quasi) tutti gli altri brand registravano importanti cali di fatturato e unità consegnate.

Infine, AVC Revo cita il vantaggio competitivo della supply chain di HiSense, rimasta costante nel tempo nonostante la crisi dei semiconduttori, la pandemia e la guerra in Ucraina.