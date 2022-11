Diesel: ecco l’aumento del gasolio e perché costa tanto

La benzina costa oggi 1,3% in meno rispetto a inizio 2022, per il gasolio invece si spende il 15,9% in più. Chi ha scelto il diesel per risparmiare ha subito un salasso. Il perché del prezzo del diesel superiore alla benzina è collegabile a una motivazione specifica. La benzina viene usata come carburante per le autovetture private, mentre il gasolio ha altre maggiori applicazioni. Il diesel, oltre che per i tir, i cargo, i mezzi di trasporto pubblici, è usato anche per i generatori necessari a produrre energia.

Il rincaro è causato dal progressivo taglio alle importazioni di petrolio e prodotti raffinati a livello mondiale. Avere meno gasolio e usare più carburante rispetto alla benzina ha portato un disallineamento tra domanda e offerta. Il prezzo finale alla pompa è schizzato in alto. Inoltre, in Italia le accise sul diesel sono inferiori a quelle sulla benzina, perché il gasolio è diffuso per usi professionali. Ecco i prezzi in media riscontrati su circa 15mila impianti:

benzina self service a 1,714 euro/litro

diesel a 1,838 euro/litro

benzina servito a 1,858 euro/litro

diesel a 1,979 euro/litro

gpl servito a 0,767 euro/litro

metano servito a 2,162 euro/kg

gnl 2,322 euro/kg

Questi sono i prezzi sulle autostrade: