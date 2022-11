Superman: Henry Cavill non ha ancora firmato un contratto per il nuovo film

Nonostante sia sicuro il ritorno di Henry Cavill nel DC Cinematic Universe, l'attore non avrebbe ancora firmato un contratto per nuove performance.

Nonostante Henry Cavill sia tornato nel DC Cinematic Universe con un cameo in Black Adam, l’interprete non avrebbe ancora firmato un nuovo contratto per comparire da protagonista in nuovi progetti ed in uno standalone su Superman. La rivelazione è stata fatta dall’insider Umberto Gonzalez.

Secondo il giornalista ancora non sarebbero stati trovati né lo sceneggiatore né il regista del film che riporterebbe il Superman di Henry Cavill nel DC Cinematic Universe, ed anche l’attore ad oggi non avrebbe un accordo sottoscritto.

Ma intorno l’ambiente ha accolto la presenza di Cavill in Black Adam come un qualcosa che ufficializza in tutto e per tutto il suo ritorno. L’interprete di Lois Lane, Amy Adams, ha detto:

Il ritorno di Henry è entusiasmante. Sono contentissima per lui, anche perché è un Superman fantastico.

Lo stesso attore ha dichiarato qualche tempo fa di sentirsi fortunato ad avere di nuovo la possibilità di vestire i panni dell’azzurrone.

Mi sento privilegiato- ha dichiarato- C’è qualcosa di onesto, e vero, e che dà speranza nell’essere questo personaggio. Ognuno di noi rincorre nel profondo questa ricerca del bene, l’essere buono nei confronti dell’altro, e di supporto. Anche quando si è cinici, nel profondo si vorrebbe arrivare a questo.

Di recente Henry Cavill ha lasciato il ruolo di protagonista di The Witcher, e questa scelta è stata interpretata come un’apertura totale al suo ritorno come Superman. Parlando del momento in cui è tornato nei panni di Superman, Cavill ha detto:

Mi ha creato un po’ di nostalgia, ed è stato un momento significativo. Quel costume riesce a emanare qualcosa di speciale. Ho passato molti anni a pianificare ed aspettare di tornare a essere Superman, e riuscire di nuovo a farlo mi ha dato delle sensazioni che non voglio dimenticare.

E per il futuro Cavill ha anche aggiunto che vuole infondere alle persone con le sue performance da supereroe “la sensazione di poter volare, di poter dare protezione, e di dare qualcosa all’altro. Questo è il mio obiettivo”.

Il ritorno di Cavill come Superman è stato approvato anche da Dan Jurgens, l’autore che ha scritto La Morte di Superman nei fumetti DC Comics.

Superman nei fumetti deve avere un certo senso di presenza nella pagina- ha sottolineato- Anche quando è con la Justice League l’attenzione su di lui deve risaltare. Ma deve essere messa in evidenza anche una certa nobiltà del suo modo di essere, e credo che Henry Cavill riesca a trasmettere tutto ciò, anche in maniera piuttosto naturale.

In attesa di rivedere Henry Cavill come Superman vi proponiamo una scena di Batman v Superman, con l’attore impegnato in uno scontro con il cavaliere oscuro di Ben Affleck.