Lesioni: ecco cosa sono quelle da sguantamento

Il degloving o lesione da sguantamento è un tipo di ferita. Ecco come può accadere, si tratta di una ferita molto particolare ma non meno usuale.

Il degloving è un tipo di ferita da sguantamento, vediamo cosa può accadere. Si parla di una ferita molto particolare, ma non meno usuale. La parola degloving è un concetto che rimanda al gesto di togliersi un guanto, ovvero togliersi la pelle. In parole più semplici, l’occhio vede quello che non è un taglio. La pelle di una mano o di un piede parte da una ferita che si è totalmente sfilata come se fosse un guanto. Non ricopre più una parte del corpo.

Un esempio può essere quando una mano viene bloccata dentro una macchina che non la lascia andare. Chi è padrone della propria mano tira dalla parte opposta per cercare di estrarla. Certe circostanze sono causate da incidenti in macchina o moto o con macchine da lavoro. Per la diagnosi di certe ferite serve l’occhio esperto del medico del pronto soccorso senza bisogno di esami.

La soluzione è solamente l’intervento chirurgico. Il chirurgo deve capire in un tempo veramente breve come procedere secondo i diversi fattori, controllando se il degloving è totale o parziale. Deve esaminare quanta pelle è rimasta e anche il tipo di circolazione del paziente. Tutti dati informativi che sono essenziali per riparazione e costruzione.