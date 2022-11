Il Drago di Ghiaccio: annunciato un film d’animazione dal romanzo di George R.R. Martin

Il romanzo fantasy per ragazzi intitolato Il Drago di Ghiaccio, scritto da George R.R. Martin, diventerà un film animato per la Warner Bros.

Un nuovo romanzo di George R.R. Martin verrà adattato per lo schermo, questa volta non si tratta di una storia ambientata nel mondo di Game of Thrones, ma del racconto fantasy per ragazzi Il Drago di Ghiaccio, pubblicato nel 1980.

A rivelare lo sviluppo del progetto è stato lo stesso George R.R. Martin che ha parlato a Penguin Random House di come la Warner Bros. sia a lavoro su un film d’animazione incentrato sul romanzo Il Drago di Ghiaccio.

A riguardo Martin ha detto:

Alcuni di voi sanno che ho scritto libri che non sono ambientati nel mondo di Westeros. Uno tra questi è una storia breve scritta nel 1978, che racconta di un drago, un drago di ghiaccio. Si tratta soprattutto di una storia per ragazzi, che però diventerà un film. I diritti sono stati acquisiti dalla Warner Bros. Animation, e trasformeremo questa storia in un vero e proprio film. Spero sia una trasposizione per il cinema.

Al centro della storia c’è la giovane Adara nata durante un inverno molto freddo. Crescendo la giovanissima verrà a contatto con un drago di ghiaccio che compare solo in inverno, e che solo lei è in grado di cavalcare.

Il romanzo ha avuto prima le illustrazioni di Alicia Austin. Successivamente uscì nel 2007 sottoforma di libro illustrato da Yvonne Gilbert; nel 2014 è stato ripubblicato nella maggior parte dei paesi da Luis Royo e, più avanti, quello stesso anno è stato illustrato dall’italiano Paolo Barbieri.

