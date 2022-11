Gatto: attraversa la Francia per tornare a casa

Anche i gatti soffrono la nostalgia da casa. È il caso di Cocci che sentendo la mancanza del paese d’origine ha deciso di fare un lungo viaggio per tornare a casa. Dopo essersi trasferito con la famiglia in Normandia da Souilly, in Francia, il felino era scomparso il 23 agosto 2021, non venendo più rintracciato. A distanza di un anno i padroni avevano perso le speranze di ritrovarlo, soprattutto a 600 chilometri di distanza.

Cocci ha 10 anni, è stata ritrovata un mese fa e si sta riprendendo. Nell’estate 2021 si era trasferita da Souilly a Ginai, in Normandia, con l’animale domestico. La gatta però soffrendo nostalgia del suo paese d’origine ha desiderato lasciarli per tornare a casa. I padroni, dopo lunghe ricerche durate un anno, avevano perso le speranze. Poi però la foto di un gatto smagrito è comparsa su un sito di annunci di animali scomparsi. Era Cocci, ritrovata a Ambly-sur-Meuse, a soli 15 chilometri dal vecchio domicilio della famiglia.

Un felino deperito, affamato, pieno di pulci e veramente magro. L’amore dei padroni però l’ha riconosciuto ugualmente. Il gatto era logicamente in quello stato dopo aver percorso 600 chilometri in un anno. Un gendarme l’ha recuperata sotto una macchina allo stremo delle forze. Prima di essere affidata alla sua famiglia, è stata curata da una veterinaria della zona.

Cocci deve aver cercato di tornare in quella che considera la sua casa, nel suo granaio e dai “suoi” topi nel dipartimento della Mosa. Ha approfittato di una porta lasciata aperta e se n’è andata. Quando è scomparsa, a un certo punto ho detto ai miei figli che forse aveva deciso di tornare al vecchio domicilio. Stavo scherzando, ma effettivamente, e senza saperlo, avevo ragione.

Laëtitia De Amicis, proprietaria del gatto

La gatta ora è di nuovo con i padroni e si sta abituando a vivere in Normandia. Adesso è più selvatica e meno alla ricerca di coccole, ha bisogno di più calma e attenzione. Sono accettate solo piccole carezze per non farla innervosire e vederla scappare. Ha un carattere più burbero, ma alla fine la sua famiglia è grata per averla ritrovata.