Black Panther: Wakanda Forever, Shuri è Black Panther nel nuovo poster e nel nuovo spot

Era quasi scontato e il trailer, al tempo, ci ha fugato ogni dubbio, ma c’è anche un frangia di pubblico che arriva al cinema senza sapere che il ruolo di Black Panther, all’interno di Black Panther: Wakanda Forever, a un certo punto viene ereditato da Shuri, sorella del compianto T’Challa. Per festeggiare il successo mondiale della pellicola ecco che Marvel Studios lancia un nuovo spot, incentrato proprio sulla nuova incarnazione dell’eroe, come mostrato anche nel nuovo poster ufficiale con Letitia Wright protagonista.

Check out the brand-new poster for Marvel Studios’ Black Panther: #WakandaForever, now playing only in theaters. Get tickets now: https://t.co/ACmjU3Q62m pic.twitter.com/z4AiKkYGJr

