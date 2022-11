Black Panther: Wakanda Forever – Per Kevin Smith la performance di Letitia Wright è da Oscar

Il regista più nerd di Hollywood, Kevin Smith, ha avuto modo di vedere Black Panter: Wakanda Forever, e di commentarlo nel suo podcast Fatman Beyond. Ciò che sembra più aver colpito il filmmaker è la prestazione di Letitia Wright, tanto da averla definita da Oscar.

Ecco le sue parole:

Mi stavo commuovendo già durante la scena d’apertura, e poi il logo Marvel mi ha colpito completamente. Non si può non sentire l’emozione in un film del genere. Avrebbero anche potuto raccontare una storia su Black Panther prendendo un altro attore, oppure fare qualcosa che onorasse la morte di Chadwick Boseman. Ho pianto all’inizio del film, ma è stata la performance di Letitia Wright a scuotermi, vederla così distrutta per la morte di T’Challa. Sono empatico, e se vedo qualcuno piangere piango anche io. E poi è arrivata la sequenza finale, con lei sulla spiaggia, il sole che le colpisce il volto, il sorriso d’accettazione. Mi ha colpito molto emotivamente.

Per Kevin Smith è stato un film capace di emozionare e commuovere fino all’ultima scena, e con il momento che arriva durante i credits finali che sarebbe valso da solo il prezzo del biglietto. Perciò, a detta di Kevin Smith, gli appassionati Marvel, e non solo, non possono perdersi Black Panther: Wakanda Forever.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever (dal 9 novembre nelle sale italiane), la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Ecco il trailer ufficiale del film.