Jason David Frank è morto: addio al leggendario Green Ranger

Devastante notizia per tutti i fan di vecchia data dei Power Rangers: Jason David Frank, interprete del personaggio di Tommy Oliver nella saga, è morto in Texas, all’età di 49 anni, in circostanze

ancora da chiarire: stando alle fonti di TMZ, si sarebbe suicidato, ma non ci sono ancora altre conferme.

Californiano di nascita, Frank era un attore marziale che, negli anni, ha lavorato anche in altre serie tv o come doppiatore, sempre in prodotti televisivi e in particolar modo per la tv dei ragazzi: è il suo ruolo all’interno della saga dei Power Rangers che lo porrà per sempre nei ricordi di più di una generazione. Questo per due motivi principali: si trattava, tra gli interpreti principali, di uno tra quelli effettivamente più versati nelle arti marziali (avendo praticato tra gli altri Taekwondo, Muay Thai, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu) e, in seconda istanza, il “suo” Tommy era uno dei personaggi più sfaccettati di tutto il franchise, apparendo per 123 episodi della serie originale e poi, a vario titolo, anche in Wild Force, Turbo, Zeo, Dino Thunder, Megaforce, Ninja Steel, HyperForce e altre incarnazioni del franchise, indossando diversi colori: dal verde al bianco, passando per il rosso e il nero, e quindi con differenti ruoli all’interno delle squadre dei Ranger.

La sua carriera di artista marziale è cominciata fin da piccolo, nel karate americano, arrivando addirittura a fondare un suo stile ibrido full-contact, il Toso Kune Do, e a partecipare da professionista nel circuito delle Mixed Martial Arts.

Era talmente famoso e benvoluto nel ruolo di Tommy che l’ha ricoperto anche in fan projects come

i noti Super Power Beatdown su YouTube, dove ha combattuto contro Scorpion di Mortal Kombat e Ryu di Street Fighter.

Walter Jones, Black Ranger della serie originale, lo ricorda così:

Jason era uno dei più scherzosi interpreti dello show. Aveva un preponderante senso dell’umorismo.

Era un’ispirazione per così tante persone. La sua presenza mancherà profondamente. È così triste perdere un altro membro della famiglia dei Power Rangers.

Jones si riferisce al fatto che diversi attori che hanno avuto ruoli anche importanti nelle varie saghe sono prematuramente dipartiti, tra cui Thuy Trang ovvero lo Yellow Ranger originale Trini Kwan.