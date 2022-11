Bones and All: nuova featurette dal film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet

I due protagonisti di Bones and All, Timothée Chalamet e Taylor Russell, spiegano le basi del rapporto tra i loro personaggi nel nuovo film di Luca Guadagnino.

Il nuovo, drammatico film di Luca Guadagnino, Bones and All, racconta una storia molto dura e difficile da digerire, di due ragazzi allo sbando che scoprono se stessi attraverso l’altro. I due protagonisti della pellicola, Timothée Chalamet e Taylor Russell, spiegano le basi del rapporto in una nuova featurette ufficiale.

Bones and All parla di due ragazzi, negli anni ’80, due reietti che si innamorano.

afferma Russell. Come si evince dalle loro parole, è una questione di comprensione reciproca e di scoperta, anche di molte cose poco piacevoli.

Il film, premiato vincitore del Leone d’argento alla regia alla scorsa 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è in arrivo nelle sale il 23 novembre: scritto da David Kajganich – che ha collaborato con Guadagnino anche per Suspiria e A Bigger Splash – è un adattamento del romanzo di Camille DeAngelis “Bones & All” (“Fino all’osso”), edito in Italia da Panini Books.

Nel cast ritroviamo, oltre a Taylor Russell e Timothée Chalamet, anche Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance.

Bones And All è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura.

