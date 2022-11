Mal di schiena: i 10 esercizi più efficaci per contrastarlo

Il mal di schiena è un fastidio comune nel mondo, colpisce frequentemente molte persone perché la schiena è una zona delicata del corpo. Rispetto alle altre nazioni, l’Italia riporta un dato maggiore, quello del 97% di individui che presentano questo malessere. Un dato preoccupante che non salva neanche le persone più note e perfino atleti fra cui il golfista Tiger Woods e la tennista Serena Williams.

È possibile curare o alleviare questo disturbo? Gli esperti del fitness svelano alcuni esercizi utili per il mal di schiena da fare in modo continuativo. Si tratta dei fitness tips rigorosamente italiani creati da Green Active, network innovativo che conta oltre 15mila trainer in tutta Italia.

Il mal di schiena si sa è uno dei fastidi più diffusi al mondo e tutti quanti alla fine ne soffriamo. Esistono, però, esercizi utili a limitarne gli effetti come il crunch inverso, su fitball e obliquo, ma anche il «bird dog», utile per lavorare sulla mobilità e sulla coordinazione, e l’inchworm, valida alternativa al tradizionale plank utile a migliorare l’equilibrio e la stabilità del corpo. La nostra fortuna, in quanto company del settore, consiste nella capacità di aiutare i singoli clienti attraverso le competenze di diverse figure professionali: dal chinesiologo al supervisor fino al personal trainer che, step by step, valutano la forma fisica del consumer, fissano degli obiettivi fisici e lo accompagnano dall’inizio alla fine del percorso riabilitativo.

Paolo Ciciani, kinesiologo e trainer di Green Active

Un valido esercizio è lo spiderman plank: ci si posiziona a terra con mani e gambe distanziate per formare una X a glutei contratti. Poi un piede si stacca da terra e si resta solo con tre punti di appoggio portando il ginocchio verso il gomito dello stesso lato. Si mantiene tale posizione in due secondi, poi viene ripresa la posizione iniziale e dopo viene coinvolto l’altro lato del corpo. Dopo viene svolto il crunch a libretto. Un lavoro completo su addominali che permette di chiudere il busto e le gambe tese restando sdraiati.

Successivamente la balasana, posizione del bambino, molto efficace per rilassare la schiena ed eliminare lo stress accumulato. Il toccasana per la spina dorsale è la “supta matsyendrasana”. Una torsione supina che distende la zona lombare allentando la tensione del corpo nei punti irraggiungibili. Nello yoga è molto in voga la posizione del “cane a testa in giù”. In pratica, la stessa abitudine degli amici a quattro zampe di stiracchiare la schiena che rivitalizza il corpo affrontando meglio la giornata. Prevede un alzamento del sedere ed è un esercizio consigliato anche all’uomo.

Riepilogando i 10 esercizi più validi suggeriti dagli esperti per il mal di schiena sono:

1) Crunch inverso: allenamento addominali e rafforzamento dell’equilibrio del corpo e della postura.

2) Crunch su fitball: protegge da infortuni portati da posizioni scorrette assunte nel quotidiano o nell’allenamento.

3) Crunch obliquo: allenamento dei dorsali e degli addominali che migliorano la postura.

4) Bird Dog: mobilità e coordinazione per stabilizzare le vertebre per i movimenti nella parte alta del corpo.

5) Inchworm: allena e rafforza il corpo lavorando sui muscoli della schiena.

6) Spiderman plank: progressione che regala mobilità ed estensione a tutto il corpo.

7) Crunch a libretto: se fatto con regolarità aiuta a ridurre fastidi e dolori della zona lombare.

8) Balasana: tensioni e stress accumulati verranno dimenticati.

9) Supta Matsyendrasana: ottimo esercizio per distendere le parti del corpo poco raggiungibili e a volte trascurate.

10) Cane a testa in giù: rivitalizza il corpo dopo una sana dormita e lo prepara ad affrontare la giornata.

Esercizi e consigli senz’altro utili che potranno alleviare questo fastidio molto diffuso, consentendo quindi di effettuare ogni movimento in tutta semplicità.