Covid-19: pronto il test smart per gli anticorpi

Un nuovo test smart per individuare nel sangue gli anticorpi contro il Covid-19 è pronto. Il test è più rapido e semplice da effettuare in quanto non richiede laboratori altamente specializzati e può essere impiegato per creare delle strategie personalizzate di vaccinazione sulla base delle esigenze di ciascun individuo.

Il nuovo test, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Frontiers in Immunology, è stato realizzato e messo a punto Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli (Cnr-Ibbc) e dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (Inmi) Lazzaro Spallanzani, con il contributo dell’azienda Takis Biotech di Roma.

L’identificazione degli anticorpi contro il Sars-CoV-2 di individui vaccinati o infettati in grado di bloccare lo sviluppo del virus può essere un importante indice predittivo per capire come si svilupperò la risposta immunitaria in pazienti affetti da Covid-19 e negli individui vaccinati.