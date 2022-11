La recensione di Come d'Incanto 2, in cui la nostra principessa scopre che il romanticismo da favola non è tutto ciò che ci dovrebbe essere.

La recensione di Come d’Incanto 2 è ironicamente qui solo quindici anni dopo l’uscita del musical fiabesco Come d’Incanto, la Disney ci ha voluto lavorare bene prima di far debuttare un sequel.

Il film originale ha affascinato il pubblico con il suo umorismo irriverente, la musica magica della leggenda vivente Alan Menken e un divertente mix di live-action e animazione. Sembrava che più film potessero beneficiare dell’improvvisa introduzione di fauna animata ma poi questa cosa si è arrestata.

Il cast del film includeva una ancora poco conosciuta Amy Adams nei panni dell’ingenua futura principessa, e James Marsden che segnava un grande allontanamento dal suo ciclope severo e cinico nel franchise di X-Men con il caramelloso principe Edward.

Mentre aspettiamo per svelarvi se l’attesa di 15 anni è valsa la pena, ecco tutto ciò che possiamo rivelarvi sull’imminente sequel. È una storia vecchia come il tempo, con una svolta. Per chi non lo ricordasse Come d’Incanto inizia come un numero qualsiasi di animazioni Disney classiche, con un narratore che ci introduce in un idilliaco regno delle fiabe in cui la futura principessa Giselle (Adams) desidera incontrare il suo principe azzurro.

Quando viene salvata dallo scapolo “idoneo” Principe Edward (Marsden), la coppia progetta di sposarsi il giorno successivo, ma il loro lieto fine viene fatto fallire dalla malvagia regina Narissa (Susan Sarandon). Bandisce Giselle a New York dove si trasforma in una versione live-action di se stessa.

Inizialmente liquidata dalla gente del posto come un’altra eccentrica newyorkese, Giselle alla fine trova un amico nel cinico avvocato divorzista Robert (Patrick Dempsey) e sboccia un’inaspettata storia d’amore. Ma presto segue la carneficina, quando sia il principe Edward che la sinistra regina seguono Giselle a New York City. Il tanto atteso sequel vede un mix di volti che ritornano e nuovi arrivati. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube del nuovo capitolo:

Amy Adams è ritornata, ma la magia è svanita

Continuiamo la recensione di Come d’Incanto 2 sottolineando che Adams è tornata nei panni della principessa Giselle, l’internamente ottimista e romantica che affronta la triste realtà della moderna New York, ma questo non basta. La principessa trova una nuova famiglia nel nostro Robert, interpretato da “stranamore” Patrick Dempsey, con l’esordiente Gabriella Baldacchino che interpreta la figlia Morgan, ormai adolescente.

Marsden ritorna nei panni del Principe Edoardo e la leggenda di Broadway Idina Menzel torna nei panni di Nancy Tremaine, che in precedenza aveva una relazione con Robert ma ha cambiato partner e si è trasferita nel regno delle fiabe di Andalasia.

Ma veniamo finalmente a noi, vi ricordate bene quella frizzante commedia romantica da favola del 2007 che ha visto un’interpretazione brillante da parte di Amy Adams nei panni di una principessa Disney animata che precipita sfortunatamente nel mondo reale – in particolare Times Square – dove le sue visioni idealizzate dell’amore sono messe in discussione da un cinico ma affascinante avvocato divorzista?

Bene, quella premessa regge ancora 15 anni dopo, dimostrando una svolta accattivante ma astutamente sovversiva sulle aspettative delle fiabe e sui temi delle commedie romantiche.

Questa è una buona notizia, poiché il tanto atteso sequel Come d’Incanto 2 però non riesce a recuperare la magia dell’originale. Riprendendo circa 15 anni dopo il finale del primo film, Come d’Incanto 2 inizia con Giselle (Adams) e Robert (Dempsey) che scambiano il loro appartamento altissimo di Manhattan per una casa “riparatrice” in periferia. Mentre il trasloco significa più spazio per la loro famiglia in crescita, getta anche la figlia adolescente Morgan (Gabriella Baldacchino) in una spirale di angoscia fermamente rivolta alla sua matrigna.

Nel frattempo, l’entusiasmo artistico di Giselle irrita l’ape regina locale Malvina, un’intensa mamma interpretata da Maya Rudolph. Questa rivalità tra super-mamme e le tensioni tra madre e figlia arrivano al culmine grazie a un desiderio frettoloso che trasforma questo sobborgo di New York in una nuova Andalasia.

Maya Rudolph di Bridesmaids interpreta Malvina Monroe, l’ape regina della comunità in cui si trasferisce la famiglia di Giselle. Diventa una versione sinistra e fiabesca di se stessa quando Giselle esprime il desiderio che la sua precedente vita magica diventi realtà. Al timone della regia abbiamo Adam Shankman che in precedenza ha realizzato il film per famiglie di Adam Sandler Bedtime Stories e gli adattamenti musicali di Hairspray e Rock of Ages. Il primo film, per fare chiarezza, era stato diretto dal veterano della Disney Kevin Lima, che ha anche lavorato a A Goofy Movie, Tarzan e La carica dei 102.

Amy Adams e Maya Rudolph sono il cuore

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione di Come d’Incanto 2 con la certezza che il cuore pulsante del film sono proprio Adams e Rudolph. Desiderando i tempi più semplici del lieto fine, Giselle desidera che questa città possa essere un luogo in cui le fiabe diventano realtà. Durante la notte, i suoi dintorni live-action si trasformano. Gli animali possono parlare. I vicini diventano madrine fatate.

Malvina diventa letteralmente una regina. Morgan passa dall’adolescente imbronciata alla cadenzata Cenerentola, e non indovinate cosa diventerà mai Giselle? Sì, lentamente e costantemente, l’ex “quasi principessa” si sta trasformando in una cattiva matrigna. Karma? Può darsi.

Adams, che ha interpretato con disinvoltura cheerleader svampite e gli artisti della truffa, apprezza chiaramente l’opportunità di fare “la cattiva e la più carina che c’è”, spesso nello stesso personaggio. La sua buona Giselle è un’amica familiare, affettuosa e allegramente ignara dell’assurdità di irrompere in canti e balli mentre gli operai sono alle prese con lavori di ristrutturazione nelle vicinanze.

Ma c’è un nuovo brivido nel guardare la luce da cerbiatto lasciare i suoi occhi e quell’ampio sorriso trasformarsi in un sorrisetto sensuale mentre Giselle si trasforma in una diva egoista e sensuale che sogna il potere ad ogni costo!

Rudolph fa la sua parte, essendo una partner di scena sensazionale mentre la coppia si affronta, prima con un’aggressività passiva, poi con minacce sottilmente velate e infine con un totale scontro musicale.

Tutta la formazione di Rudolph le ha regalato la base per appoggiarsi all’arco narrativo di tutto, e ha anche abilità di canto. La loro canzone ringhiante ha l’energia di un grande cattivo della Disney, ma sfortunatamente la scrittura le delude su tutta la linea.

Sebbene Come d’Incanto fosse un film targato PG, anche gli adulti potevano godersi tranquillamente la storia. Non solo è stata un’avventura scintillante e affascinante con personaggi pittoreschi, ma anche una dolce commedia romantica con un vantaggio appena sufficiente per evitare che fosse disgustosamente dolce.

Come d’Incanto 2 invece è caduto nella trappola a piè pari: elimina la commedia romantica e il limite, spingendo i suoi personaggi principali in uno stampo fine a sé stesso che il suo predecessore aveva scherzosamente frantumato.

Qui chiaramente la “colpa” se proprio vogliamo trovarla, è il non aver seguito la “lezione” del precedente regista che aveva trovato una chiave di lettura unica e vincente. Il C’era una volta vincente non si cambia, sono le regole.

All’interno di questa storia non è tutto da “buttare” chiaramente, c’è un po’ di divertimento, come i rapidi cambiamenti di carattere di Adams, la regina comicamente malvagia di Rudolph e ogni singolo fotogramma di Marsden in modalità eroica. Ma le canzoni sono così così.

La storia è traballante nella logica e vistosamente addobbata con lezioni di vita (anche basta no?). E il valore della produzione è meno impressionante e più, “Ah, giusto. Questo è un sequel destinato alla piattaforma”.

Sarà soddisfacente per una serata in famiglia a casa? Probabilmente. Ma sarà apprezzato come l’originale? Probabilmente no.