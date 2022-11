Chris Hemsworth ha scoperto una predisposizione all’Alzheimer e dichiara di essere pronto a chiudere con Thor

Il protagonista di Thor, Chris Hemsworth ha da poco scoperto una predisposizione all’Alzheimer durante lo show di Disney+ Limitless. Parlando con Vanity Fair l’interprete ha dichiarato che è pronto a rallentare con i ritmi di lavoro, ed anche a finire il suo percorso con Thor.

La rivelazione è avvenuta nel quinto episodio di Limitless (disponibile su Disney+), in cui, dopo una serie di esami genetici, l’interpete ha avuto rilevata una predisposizione di dieci volte superiore alla media a contrarre l’Alzheimer.

Tutto questo ha stimolato qualcosa in me che mi ha fatto pensare di prendermi un po’ di pausa. Perciò appena finirò questo tour stampa tornerò a casa e mi prenderò del tempo per stare con mia moglie ed i miei figli.

Nel quinto episodio di Limitless viene riscontrata in Chris Hemsworth la presenza di due copie del genoma APOE4, una proveniente dalla madre ed una dal padre, che incrementerebbero in maniera considerevole la possibilità di contrarre l’Alzheimer. Una persona su quattro possiede una copia del genoma, ma solo il 3% della popolazione ne possiede due.

Sembra che la produzione abbia proposto all’interprete di omettere questa rivelazione dalla serie, ma lo stesso Hemsworth ha voluto lasciarla.

Può essere un modo per motivare le persone a prendersi cura di sé stesse- ha dichiarato- e così potrebbero capire che ci sono dei vari passaggi che si possono fare in questi casi, ed è ottimo. Non voglio manipolare tutto ciò e renderlo drammatico. Se non avessi saputo di questa diagnosi non avrei potuto apportare dei cambiamenti al mio stile di vita per prevenire tutto ciò. Perciò sono grato per il fatto di avere a disposizione degli strumenti per poter fare qualcosa.