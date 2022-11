BT Group: finanziamenti statali per il consorzio progetto drone

BT Group sostenuta dal governo britannico per il finanziamento di un consorzio in un progetto di droni a lungo termine.

BT Group ha affermato che il consorzio sviluppa progetti relativi a implementazione di tecnologie di droni nel campo delle infrastrutture. Inoltre, il consorzio fa parte di un programma interno dell’Istituto di ricerca del Regno Unito (UKRI). Il consorzio comprende diverse aziende industriali e tecnologiche con l’operatore che guida il progetto.

L’iniziativa sarà utile a consolidare l’economia dei droni del paese anche in campo di operazioni marittime. Ad esempio gli usi nei porti e nelle autostrade per massimizzare la sicurezza e supervisionare le operazioni marittime. Altri casi di utilizzo saranno l’implementazione dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei dati per un’integrazione tra immagini, sistemi operativi e informazioni utili a individuare i pericoli.

BT vuole far diventare il progetto un tramite per un importante obiettivo. Ovvero, il trasferimento dei dati in tempo reale permettendo a questo di essere una risorsa maggiore per l’utente finale. Il settore di implementazione di droni e intelligenza artificiale porta avanti strategie economiche e sostenibili nella gestione delle infrastrutture a confronto dei veicoli diesel convenzionali.

Ruolo di primo piano nel dimostrare l’impatto positivo che i droni possono avere sull’economia, in particolare aiutando le aziende a diventare più efficienti e sostenendo il percorso verso lo zero netto.

John Davies, capo ricercatore di BT