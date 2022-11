Twitter sta lavorando alla crittografia end-to-end per i messaggi diretti

Secondo nuove indiscrezioni, Twitter sarebbe al lavoro per proteggere i messaggi diretti tra gli utenti con la crittografia end-to-end. In questo modo, i DM avrebbero la stessa protezione offerta da app come Signal e WhatsApp.

Non è chiaro se il social stesse già lavorando a questa funzione, o se al contrario si tratti di uno dei cambiamenti richiesti da Elon Musk. La funzione non è ancora stata annunciata ufficialmente ma è stata scoperta da Jane Manchun Wong, una leaker che, sempre grazie al reverse engineering, in passato aveva scoperto altre feature dormienti e ancora sconosciute di diversi altri social network, tra cui Intagram.

Sappiamo che Twitter stava lavorando alla crittografia e2e nel 2018, ma che i lavori erano stati successivamente interrotti per puntare su altre feature ritenute prioritarie.

Twitter is bringing back end-to-end encrypted DMs Seeing signs of the feature being worked on in Twitter for Android: https://t.co/YtOPHH3ntD pic.twitter.com/5VODYt3ChK — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 16, 2022

Elon Musk ha risposto ad un tweet della Wong con un occhiolino, senza sbottonarsi più di tanto, ma comunque confermando che gli ingegneri di Twitter stanno lavorando ad una novità.

In queste ore Elon Musk ha confessato di non essere interessato a ricoprire il ruolo di amministratore delegato di Twitter a lungo, spiegando di voler affidare il ruolo ad un altro manager nel corso dei prossimi mesi. “A dire il vero, non sono interessato a ricoprire il ruolo di CEO in nessuna delle mie aziende”, ha aggiunto. Ne abbiamo parlato qua.