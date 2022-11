Niantic ha presentato un paio di occhiali per la realtà aumentata: è questo il futuro di Pokemon Go?

Gli sforzi di Niantic per la creazione di alcuni prodotti hardware per la realtà aumentata nascono da una partnership con Qualcomm.

Niantic, l’azienda dietro al popolare videogioco in AR Pokémon Go, ora vuole puntare tutto sull’hardware. Durante un evento dedicato alle sue prossime novità, l’azienda ha mostrato alcuni visori per la realtà aumentata che potrebbero rivoluzionare il gaming per come lo conosciamo.

Un video di presentazione mostra quello che Niantic definisce “un headset da gioco reale”, anche se chiaramente si tratta di un prototipo attualmente non destinato al grande pubblico. Nel video vediamo alcuni giocatori indossare il visore ed interagire con elementi in realtà virtuale. Curiosamente, nel video c’è un grande assente: gli smartphone, che a quanto pare non saranno necessari per giocare ai futuri prodotti di Niantic.

Gli sforzi di Niantic per la creazione di alcuni prodotti hardware per la realtà aumentata nascono da una partnership con Qualcomm, che proprio in questi giorni ha presentato il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 2. Non è l’unica novità targata Qualcomm: è stato presentato anche lo Snapdragon AR2 Gen 1, un chip dedicato proprio ai futuri occhiali AR, che un domani diventeranno sempre più popolari.

Il chip Snapdragon AR2 Gen1 consuma appena 1W ed è più compatto del 40% rispetto ad altri chip per la realtà aumentata. Tra le altre cose, offre un’IA 2.5 volte più potente e meno energivora rispetto ai prototipi precedenti di Qualcomm.

Niantic ha anche migliorato la sua piattaforma Visual Positioning System, da cui dipende l’interfaccia dei suoi videogiochi di punta, come Pokemon Go. La piattaforma VPS sarà integrata nei prossimi chip VR e AR di Qualcomm. Il matrimonio tra Qualcomm e Niantic dimostra ancora una volta come il futuro della realtà aumentata abbia in serbo moltissime novità eccitanti.