Kymberly Herrin: morta l’interprete del fantasma di Ghostbusters

Si è spenta Kymberly Herrin, attrice divenuta nota negli anni Ottanta per una sua apparizione come fantasma nel film Ghostbusters.

A 65 anni si è spenta Kymberly Herrin, attrice che viene ricordata dagli appassionati della saga di Ghostbusters come il fantasma che fa sesso con il personaggio di Ray interpretato da Dan Aykroyd in un breve frammento del film. Si tratta di una piccola parte, ma che è rimasta molto impressa nella memoria dei fan i Ghostbusters, considerando anche la risonanza che ha avuto la notizia della morte dell’interprete nei siti specializzati d’oltreoceano.

La notizia della morte di Kymberly Herrin è stata data dal Santa Barbara News-Press, che ha rivelato che l’interprete è morta in pace il 28 ottobre nella sua casa di Santa Barbara, in California. Non sono state specificate le cause della morte, anche se subito dopo è stata avviata una raccolta fondi per la lotta contro il cancro al seno, che, a questo punto, può essere un indizio sui motivi del decesso dell’interprete.

Kymberly Herrin è apparsa anche in un altro film iconico degli anni Ottanta, stiamo parlando di All’inseguimento della pietra verde, lungometraggio del 1984 diretto da Robert Zemeckis, una storia che mischia commedia e avventura, con protagonisti Michael Douglas e Kathleen Turner. L’attrice ha partecipato pure a Il Duro del Road House.

Kymberly Herrin è stata anche protagonista del video Legs, degli ZZ Top, diventato un successo commerciale, e che ha messo ancora più in evidenza il lato sensuale dell’interprete. Ecco il filmato ( Kymberly Herrin indossa l’abito rosso).