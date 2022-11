Epic Games Store: giochi gratis del 17 novembre 2022 disponibili

Su Epic Games Store è possibile scaricare i giochi gratis della settimana, che saranno disponibili da oggi 17 novembre al 24 novembre 2022.Si tratta di Dark Deity e Evil Dead: The Game.

Dark Deity è un gioco di ruolo di strategia sviluppato da Sword & Ax LLC che richiama alla mente l’estetica e le meccaniche di Fire Emblem, la celebre saga ruolistica di Intelligent Systems. “Entra a Terrazael e guida un gruppo di eroi che diventeranno presto leggendari per ripristinare un mondo sconquassato da giuramenti infranti, guerre spericolate e magia impazzita. Reagisci in battaglie a turni, gestisci i rapporti tra personaggi, raccogli manufatti pericolosi e ripristina il mondo…”

Evil Dead: The Game, invece, è il divertente PvPvE asimmetrico basato sul franchise di The Evil Dead (La Casa, in italiano). Vesti i panni di Ash Williams o di uno dei suoi amici dell’indimenticabile saga di Evil Dead e tuffati in un gioco ricco di co-op e azione multigiocatore PVP a tutta adrenalina! Gioca nei panni di una squadra di quattro sopravvissuti: esplora, saccheggia, crea, doma le tue paure e trova gli oggetti necessari a chiudere il portale tra due mondi, in un gioco ispirato ai tre film originali della saga di Evil Dead e alla serie originale di STARZ, Ash vs Evil Dead – recita la descrizione ufficiale.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.