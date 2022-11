Come per disincanto e vissero infelici e scontenti: video intervista a Giulia Ottonello

La cantante e attrice Giulia Ottonello torna a prestare la propria voce a Giselle nelle canzoni di Come per Disincanto – E vissero infelici e scontenti, la nuova commedia musicale live action che debutta domani, venerdì 18 novembre, in esclusiva su Disney+. Giulia Ottonello aveva prestato la propria voce nelle canzoni interpretate da Giselle anche nel primo film di successo Come d’incanto. A poche ore dal debutto dell’atteso sequel, Giulia ha raccontato il suo ritorno al doppiaggio per i brani di questo nuovo live action in una nuova video intervista ufficiale.

Per celebrare l’arrivo del film, il cast e i filmmaker si sono riuniti ieri sera a El Capitan Theatre di Hollywood. Presenti alla premiere Amy Adams, Patrick Dempsey, Maya Rudolph, Idina Menzel, James Marsden, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays, Gabriella Baldacchino, Oscar Nunez, Kolton Stewart e Griffin Newman, insieme al regista Adam Shankman, la sceneggiatrice Brigitte Hales, il produttore Barry Josephson e il compositore/autore Alan Menken. Tra gli ospiti della serata anche Darren Criss, Rachel Covey, Spencer Stevenson e Riele Downs.

L’atteso sequel di Come d’incanto riunisce i membri del cast originale Amy Adams, Patrick Dempsey, Idina Menzel e James Marsden, oltre ai nuovi ingressi di Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays. Il film è diretto da Adam Shankman e include nuove canzoni di Alan Menken e Stephen Schwartz.

Sono passati 15 anni dal matrimonio di Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey), ma Giselle è ormai disillusa dalla vita in città, così i due decidono di trasferirsi con la loro famiglia in crescita nella tranquilla comunità suburbana di Monroeville alla ricerca di una vita da favola. Sfortunatamente, questa soluzione non è così semplice come Giselle aveva sperato. Le regole lontano dalla città sono completamente nuove e un’ape regina locale, Malvina Monroe (Maya Rudolph), fa sentire Giselle più fuori posto che mai. Frustrata dal fatto che il suo “e vissero per sempre felici e contenti” non sia stato così facile da raggiungere, si rivolge alla magia di Andalasia per chiedere aiuto, trasformando accidentalmente l’intera Monroeville in una fiaba e mettendo a rischio la felicità futura della sua famiglia. Ora Giselle deve affrontare una corsa contro il tempo per annullare l’incantesimo e scoprire cosa significhi davvero “e vissero felici e contenti” per lei e la sua famiglia.

Come per Disincanto – E vissero infelici e scontenti è interpretato da Amy Adams, Patrick Dempsey, Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays, Gabriella Baldacchino, con Idina Menzel e James Marsden. Diretto da Adam Shankman, da una sceneggiatura di Brigitte Hales e un soggetto di J. David Stem & David N. Weiss e Richard LaGravenese, Come per Disincanto – E vissero infelici e scontenti è prodotto da Barry Josephson, Barry Sonnenfeld e Amy Adams, mentre Jo Burn, Sunil Perkash e Adam Shankman sono gli executive producer. Il film include canzoni con le musiche del compositore otto volte vincitore del premio Oscar Alan Menken e testi del paroliere tre volte vincitore dell’Oscar Stephen Schwartz, il cui lavoro per Come d’incanto ha ottenuto tre candidature agli Academy Award.

Nella versione italiana tornano a prestare le proprie voci ai protagonisti del film: Ilaria Latini (“Giselle”/Amy Adams – dialoghi), Giulia Ottonello (“Giselle”/AmyAdams – canto), Stefano Benassi (“Robert”/Patrick Dempsey – dialoghi e canto), Francesco Bulckaen (“Principe Edward”/James Marsden – dialoghi), Luca Velletri (“Principe Edward”/James Marsden – canto), Laura Lenghi (“Nancy”/Idina Menzel – dialoghi), Claudia Paganelli (“Nancy”/Idina Menzel – canto), Luigi Ferraro (“Pip” – dialoghi e canto); mentre si aggiungono Laura Romano (“Malvina Monroe”/Maya Rudolph – dialoghi), Renata Fusco (“Malvina Monroe”/Maya Rudolph – canto), Emanuela Ionica (“Morgan”/Gabriella Baldacchino – dialoghi), Cristiana Alviti (“Morgan”/Gabrilla Baldacchino – canto), Stella Gasparri (“Rosaleen”/Yvette Nicole Brown – dialoghi), Francesca Manicone (“Ruby”/Jayma Mays – dialoghi) e Nanni Baldini (gli scoiattoli Skip e Kip – dialoghi e canto).

La colonna sonora di Alan Menken è targata Walt Disney Records e sarà disponibile in formato digitale a partire dal 18 novembre ed è già disponibile per il Pre-Save/Pre-Add qui.

