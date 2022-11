Campo Felice: il drone riprende la prima neve di stagione

La bassa pressione in risalita verso nord ha causato un repentino abbassamento delle temperature. Così la neve è ritornata sulle montagne dell’Appennino. In particolare a Campo Imperatore e sulla Majella. Si deve menzionare anche Campo Felice per la prima neve di stagione e precipitazioni intense che hanno colpito l’Abruzzo centrale. All’inizio la quota neve dai 2.100 si è abbassata fin sui 1.600 metri. Poi si è alzata una volta che il centro di bassa pressione era risalito verso nord.

Poi di nuovo quota neve intorno ai 2mila metri. Il drone ha immortalato lo scenario sulle piste davvero mozzafiato con le nubi a ridosso dell’Appennino. Il video ha percorso la base degli impianti sul versante Campo Felice fino a salire allo Chalet del Bosco, dove si è potuta osservare la prima neve della stagione appenninica.

Sul Gran Sasso invece l’altezza del piazzale e della piana circostante non ha permesso che la precipitazione da solida si trasformasse in liquida. A Campo Imperatore presenti al suolo oltre 20 cm di neve fresca grazie alla neve del giorno prima e di quella caduta nella notte. Anche le zone alpine avranno finalmente a che fare con ricchi accumuli nevosi in quota che con probabilità permetteranno di far partire gli sport invernali. I primi dicembre fanno sperare che arrivi una neve abbondante anche in Appenino.