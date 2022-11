Apple ha migliorato incredibilmente la schermata principale di iCloud.com

L’interfaccia della versione desktop di iCloud è stata ridisegnata per sembrare la schermata di un iPad. Il risultato è estremamente pulito e moderno.

La homepage di iCloud.com ora si presenta più facile da navigare, grazie ad una divisione in widget che raggruppano le principali categorie del servizio: dalle note alle email, passando ovviamente per le foto e via dicendo. Il cambiamento è notevole e svecchia in maniera importante la precedente interfaccia, che iniziava a mostrare tutti i suoi anni.

Ora gli utenti possono personalizzare la schermata di iCloud.com, scegliendo i widget con le funzioni a cui sono più interessati. È possibile aggiungere widget dedicati alle email, ai documenti, oppure mettere in primo piano il calendario con gli impegni o ancora una galleria con le foto preferite. È anche possibile trascinare ogni pannello, in modo da cambiare la disposizione dei widget a proprio piacimento.

Chiaramente, l’utente è anche libero di rimuovere i widget a cui non è interessato. Ad esempio, non si utilizza il servizio di email di iCloud è possibile rimuoverlo dalla schermata iniziale, rendendo l’homepage più pulita. Si tratta comunque di un cambiamento che va a modificare soprattutto il look del sito, senza andare più di tanto a toccare le funzioni e i servizi offerti da iCloud.

Immagine in copertina via theverge.com.