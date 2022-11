Resident Evil Re:Verse, una nuova mappa ed un nuovo personaggio nel primo update

Resident Evil Re:Verse riceve il suo primo update che introduce diverse novità nel multiplayer Capcom. L’aggiornamento aggiunge un nuovo personaggio giocabile, Tundra, e una nuova mappa, il Villaggio visto in Resident Evil Village.

Per chi non lo sapesse, Tundra è un combattente che fa parte della squadra guidata da Chris Redfield all’interno di Resident Evil: Village. Stando a quanto dichiarato da Capcom, Thundra potrà contare su tutta una serie di mosse, tra cui la capacità di sfruttare virus e veleni per liberare potenti attacchi contro gli avversari.

Per quanto riguarda, invece, la nuova ambientazione, si tratta della porzione centrale del Villaggio che fa da sfondo alle avventure di Ethan Winters in Resident Evil Village. La mappa a tema Resident Evil: Village si sviluppa in sostanza attorno alla piazza centrale che offre sia spazi aperti che coperture. L’update introduce, infine, anche due skin provenienti da Resident Evil 5, acquistabili a pagamento o tramite i punti: Chris Skin: Gun Show e Jill Skin: Battle Suit.

Resident Evil Re: Verse è la nuova modalità multiplayer dell’ottavo capitolo della serie. Nel gioco i giocatori potranno vestire i panni degli amati personaggi della serie di Resident Evil in scontri PvP da un minimo di quattro fino a un massimo di sei persone. Leggiamo la descrizione ufficiale:

In Resident Evil Re:Verse puoi mettere alla prova le tue abilità contro altri giocatori in scontri vendicativi per la sopravvivenza da un minimo di quattro fino a un massimo di sei persone. Gioca nei panni degli amati personaggi della serie di Resident Evil e ribalta le sorti della battaglia grazie alle potenti armi biologiche.

Partecipa a partite deathmatch della durata di 5 minuti, nelle quali il giocatore con il punteggio migliore emergerà trionfante! Usa le armi e gli oggetti che trovi per abbattere avversari e creature ancora più potenti!

Quando il tuo personaggio viene eliminato, il suo corpo si trasforma in una potente arma biologica che può essere usata contro altri giocatori. Raccogli più capsule virali per trasformarti in un’arma biologica più potente. Vendicarsi con un’arma biologica è l’ideale per ottenere più punti!