Niente di nuovo sul fronte occidentale: dietro le quinte ufficiale del film di Edward Berger

Il 28 ottobre scorso è approdato su Netflix Niente di nuovo sul fronte occidentale, nuovo adattamento del noto bestseller omonimo di Erich Maria Remarque dopo quelle, ormai storiche, del 1930 e 1979: ecco che oggi la piattaforma streaming rilascia un lungo dietro le quinte della pellicola di quasi 18 minuti, che va a toccare tutti gli aspetti della produzione di un film così complesso sul fronte della ricostruzione storica.

Tuttora considerato il romanzo antimilitarista per eccellenza, “Niente di nuovo sul fronte occidentale” è stato pubblicato nel 1928 dallo scrittore di fama mondiale Erich Maria Remarque e ha fatto la storia con il suo primo adattamento cinematografico. La casa editrice Ullstein Verlag ha pubblicato il manoscritto pacifista di Remarque, un veterano di guerra e noto all’epoca come rispettato giornalista, in un periodo in cui le critiche contro la Prima guerra mondiale non erano viste di buon occhio. Di conseguenza, l’opera letteraria e l’adattamento cinematografico premiato agli Oscar nel 1930 “All’ovest niente di nuovo” sono caduti vittima della censura nazista, costringendo l’autore all’esilio in Svizzera.

Il regista Edward Berger ha reclutato un impressionante cast di attori per portare sullo schermo la sua interpretazione di questo appello umanista contro gli orrori della guerra, che comprende Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Moritz Klaus, Aaron Hilmer, Edin Hasanovic, Daniel Brühl, Adrian Grünewald, Devid Striesow, Andreas Döhler e Sebastian Hülk.

Sinossi:

Niente di nuovo sul fronte occidentale racconta l’avvincente storia di un giovane soldato tedesco in prima linea a ovest durante la Grande guerra. Paul e i suoi commilitoni vivono sulla propria pelle come l’euforia iniziale per il conflitto si trasforma in disperazione e paura mentre in trincea combattono per la propria vita e tra di loro.

