Invecchiamento: ecco la soluzione secondo i ricercatori

I ricercatori dell’Universitè de Montrèal e della McGill University hanno scoperto un modo per riprogrammare il metabolismo delle cellule e rallentare l’invecchiamento. Tale processo si chiama senescenza delle cellule. In sintesi, si tratta di un complesso enzimatico. Il suo nome è Htc, ed è formato da tre enzimi (il piruvato carbossilasi, il malato deidrogenasi 1 e l’enzima malico 1).

La sua struttura protegge le cellule dall’ipossia (mancanza di ossigeno che può causare la morte). L’Htc è rimasto celato fino al momento in cui i ricercatori non l’hanno scoperto dentro campioni di un modello murino di cancro alla prostata. Inoltre, anche in campioni di tessuto della prostata coliti da un cancro. Gli esperti hanno trovato l’Htc nello studio dei processi chimici del metabolismo cellulare.

Il complesso enigmatico ha la particolarità, tuttavia, non solo di contrastare l’invecchiamento ma ha anche l’efficacia contro alcune forme di tumore.

La cosa più interessante è che l’inibizione di questi enzimi ha fermato la crescita delle cellule del cancro alla prostata: risultati che hanno suggerito come HTC possa davvero diventare un elemento chiave per sviluppare nuove terapie anti-tumorali.

In futuro il primo passo sarà generare una struttura dettagliata ad alta risoluzione del complesso enzimatico. L’obiettivo è creare farmaci capaci di modulare le sue funzionalità.