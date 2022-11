Il Governo del Regno Unito ha aperto un server su Discord (e potete immaginare come è andata a finire)

Il Governo del Regno Unito ha aperto un server ufficiale su Discord, nel tentativo di raggiungere in questo modo i cittadini più giovani. Il server non ha chat testuali, ma esclusivamente alcuni canali dedicati agli annunci, dove vengono pubblicate notizie e altre informazioni di pubblica utilità.

Inutile dire che già poche ore dopo la sua apertura, il server ufficiale del governo britannico è stato invaso dai troll, che hanno iniziato a spammare emoji di ogni tipo sotto ad ogni messaggio.

Il server attualmente si dirama in tre canali: un canale di benvenuto, uno con alcune FAQ e, infine, un feed con le notizie del Ministero del Tesoro.

Saggiamente, il governo ha comunque scelto di limitare le emoji a quelle base, incluse in ogni server di Discord, non consentendo invece le emoji personalizzate. Ma poco importa, perché le emoji di base sono più che sufficienti. Ad esempio gli utenti hanno usato le emoji con le lettere dell’alfabeto per formare parole irriverenti e ‘indecenti’ sotto ad ogni messaggio. Non sono nemmeno mancati messaggi di disprezzo nei confronti della Royal Family.

yet another 10/10 idea from the government https://t.co/qaDex5X8N0 pic.twitter.com/1qZaCfJTLl — mollie taylor (@mollietayy) November 15, 2022

Tecnicamente gli amministratori dei server possono decidere di sospendere le reazioni all’interno dei canali, ed, infatti, è quello che è successo: le emoji indecenti sono state rimosse e il server per diverse ore ha rimosso la possibilità di lasciarne di nuove. Ad ogni modo, Discord si è assunta la responsabilità della decisione: la piattaforma ha ammesso di aver temporaneamente rimosso l’opzione come misura di sicurezza, vista l’improvvisa esplosione di nuove utenti che avevano scelto di iscriversi al server del Regno Unito. Dopo qualche ora, le emoji sono tornate visibili.