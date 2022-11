Hunters: la serie TV di Prime Video si concluderà con la seconda stagione

Arriverà su Prime Video a gennaio Hunters 2, la seconda stagione della serie TV che vede protagonista Al Pacino, e che racconta del percorso fatto da un gruppo di cacciatori di nazisti. Il telefilm thriller è stato lanciato nel 2020 sulla piattaforma, e si concluderà nel 2023 con la seconda stagione, in uscita il 13 gennaio.

La storia al centro della serie TV è ambientata nel 1977 a New York, dove un gruppo di persone decidono di diventare cacciatori di nazisti che sono ancora in vita, scoprendo che gli ufficiali sopravvissuti cospirano per far sorgere un Quarto Reich.

Il cast di Hunters vede presenti Al Pacino, Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin. Inoltre possiamo menzionare Udo Kier che fa Adolf Hitler, mentre Jennifer Jason Leigh è stata ingaggiata come la cacciatrice nazista Chava Apfelbaum.

La serie è stata creata da David Weil, che ha fatto sia da produttore esecutivo e da showrunner. Nikko Toscano ha fatto da produttore esecutivo assieme a Jordan Peele e Win Rosenfeld, sotto l’etichetta Monkeypaw Productions. Alfonso Gomez-Rejon ha diretto il pilot ed ha fatto da produttore esecutivo. Nelson McCormick è l’altro produttore con Sonar Entertainment e David Ellender. Amazon Studios ha prodotto il progetto assieme a Monkeypaw e Sonar.