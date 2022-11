Amazon Clinic: la visita medica si fa dallo smartphone, via chat. I farmaci vengono spediti a casa

I consulti medici ora si fanno da casa, con lo smartphone. O quantomeno questa è l’ambizione di Amazon: il colosso dell’e-commerce da anni sta investendo cifre sempre più importanti sulla sanità, con l’obiettivo di rivoluzionarla e renderla più accessibile.

Il nuovo servizio si chiama Amazon Clinic e consente di consultare un medico tramite una semplice chat testuale. Chiaramente non sostituisce la visita presso un ambulatorio, ma si limita a fornire un primo punto di contatto con un dottore abilitato alla professione, utile non solo per risolvere eventuali dubbi ed indirizzare il paziente verso eventuali visite specialistiche – laddove sia realmente necessario – ma anche per ricevere le ricette per farmaci di primo livello.

Amazon Clinic inizialmente coprirà un gran numero di malattie o condizioni mediche estremamente comuni, rendendo più semplice la prescrizione di farmaci e facendo risparmiare tempo al paziente. Amazon cita, tra le altre cose, l’acne, la perdita di capelli e l’acidità di stomaco. Insomma, non si tratta di consulti medici da cui dipende la vita del paziente, ma piuttosto di alcuni fastidi – talvolta di natura estetica – che l’e-commerce ritiene di poter affrontare da distanza, via chat.

L’utente non dovrà fare altro che indicare i sintomi e selezionare il provider sanitario tra una lista di partner di Amazon. A quel punto l’utente verrà contattato da un medico specializzato proprio nel tipo di problemi per cui ha richiesto assistenza. I farmaci verranno prescritti via chat e il paziente li può pagare via app, ricevendoli comodamente a casa.

Il paziente avrà due settimane di tempo per continuare a chattare con il medico, segnalando eventuali sviluppi e richiedendo ulteriore assistenza.