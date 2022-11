L’Amica Geniale 4: Lila adulta sarà interpretata da Irene Maiorino?

L'attrice che interpreterà Lila da adulta in L'amica Geniale 4 potrebbe essere stata svelata per errore dalla ditta che fornisce le parrucche alla produzione.

Uno dei serial italiani più apprezzati all’estero (dove è diffuso tramite HBO) è L’Amica Geniale, diretto da Daniele Luchetti e tratto dai romanzi scritti da Elena Ferrante: per la quarta stagione è previsto (un po’ come succede in The Crown) il cambio delle due attrici protagoniste per segnare maggiormente il passaggio del tempo. E se Alba Rohrwacher è confermata da tempo nei panni di Elena, ancora non si hanno notizie ufficiali sull’identità della nuova interprete di Lila.

Oddio, ma allora sarà davvero Irene Maiorino a interpretare Lila ne#LAmicaGeniale4 ?! 😍🎉#LAmicaGeniale pic.twitter.com/soTi0npCKa — Aurora 📖🎭🎬 (@liberaurora) November 14, 2022

Tuttavia, l’azienda Rocchetti, specializzata in forniture cinematografiche, in un post su Instagram ora cancellato, dava a intendere che Irene Maiorino (vista in serie come Gomorra e I bastardi di Pizzofalcone) sarà Lila. Questo perché il post mostrava due pacchi relativi, per l’appunto, ad altrettante parrucche, con sopra i nomi dei due personaggi (“Elena” e “Lila”) e due attrici taggate rispettivamente sulle confezioni Alba Rohrwacher e, per l’appunto, Irene Maiorino.

Il tutto in maniera piuttosto inequivocabile: per di più, l’aver cancellato il post non fa che confermare il leak.

In attesa dell’annuncio ufficiale, vi ricordiamo che la serie, prodotta da Lorenzo Mieli per Fremantle, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle) e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment, sarà tratta dall’ultimo libro della quadrilogia di Elena Ferrante, edito in Italia da Edizioni E/O.

Nella scorsa stagione avevamo Margherita Mazzucco nei panni di Elena Grieco e Gaia Girace in quelli di Lila Cerullo: la serie è scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo.

Questa la sinossi della scorsa stagione:

Elena e Lila sono diventate donne. Lo sono diventate molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto. Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione. Ora navigano, con i ritmi travolgenti a cui Elena Ferrante ci ha abituati, nel grande mare aperto degli anni Settanta, uno scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide fino ad allora impensabili, sempre unite da un legame fortissimo e ambivalente, a volte evidente nella dolorosa e inevitabile alternanza di esplosioni violente o di incontri che gli riservano prospettive inattese.

Questa invece quella del romanzo finale, “Storia della bambina perduta”:

Capitolo conclusivo della tetralogia “L’amica geniale”. Con Napoli i conti non sono mai chiusi ed Elena, scrittrice ormai affermata, torna a vivere nella città da cui era fuggita. Qui ritrova Lila, diventata imprenditrice informatica, e la loro amicizia torna quella di un tempo, linfa vitale e pungolo feroce.

