Gran Turismo: iniziate le riprese, ecco cosa sappiamo sul film

Un’intera generazione di appassionati di videogiochi è cresciuta con la saga videoludica di Gran Turismo, e, da poco, sono iniziate le riprese del film live-action che porterà sul grande schermo il titolo. I profili Twitter di Sony Pictures e dello stesso Gran Turismo hanno condiviso la prima immagine dal set, con il ciak che ha dato il via alle riprese.

Ecco il tweet.

Filming is now underway on #GranTurismoMovie – based on the inspiring true story of a Gran Turismo player, Jann Mardenborough, who won a series of gaming competitions leading him to become an actual professional racecar driver. 🎬🏎 pic.twitter.com/gV13gEg2G5 — Sony Pictures (@SonyPictures) November 12, 2022

La Sony Pictures ha riportato nel tweet:

Le riprese sul film di Gran Turismo sono appena iniziate. La storia è basata sul racconto dell’esperienza di vita reale del giocatore Jann Mardenborough, che ha vinto una serie di gare di gaming diventando un vero pilota professionista.

Il post è servito per raccontare la trama di base del lungometraggio, e per farci conoscere il protagonista reale dell’adattamento. Jann Mardenborough è un pilota britannico, nato nel 1991, che compete nella e Super GT in Giappone. Nel 2011 è diventato il terzo pilota più giovane campione della GT Academy, ed ha partecipato anche alla 24 ore di Le Mans, oltre ad aver avuto esperienze nella F3 European Championship e nella GP3. Questa è una sua immagine.

Per il film Gran Turismo è stato ingaggiato nei panni del giovane protagonista l’interprete Archie Madekwe. Fino ad ora abbiamo visto l’attore nella serie TV See ed in Midsommar. Il suo ruolo sarà probabilmente quello dello stesso Jann Mardenborough.

Ma il nome della produzione che richiama maggiormente l’attenzione degli appassionati di cinema e televisione è quello di David Harbour, di cui non è stato specificato il ruolo, anche se sappiamo che ricoprirà un ruolo da protagonista.

Il produttore Asad Qizilbash ha dichiarato sul progetto:

È grandioso il fatto di poter avere una partnership con la Columbia Pictures per poter dare vita ad uno dei franchise videoludici più amati. Non vediamo l’ora di poter ammirare la visione di Neill Blomkamp per questo progetto.

Il lungometraggio su Gran Turismo sarà diretto da Neill Blomkamp, ed al centro della storia ci sarà un adolescente appassionato di Gran Turismo capace di portare le sue abilità videoludiche nella vita reale, proponendole su una competizione con delle auto Nissan. Tutto ciò lo renderà un pilota professionista.

La sceneggiatura di Gran Turismo sarà realizzata da Jason Hall, che ha già lavorato alla scrittura di American Sniper, e da Zach Baylin. A produrre il progetto saranno Asad Qizilbash e Carter Swan per PlayStation, assieme a Doug Belgrad e Dana Brunetti. Hall sarà il produttore esecutivo assieme al creatore del gioco Kazunori Yamauchi. Il film uscirà nel 2023.