Bosco Moranzani: 5.300 alberi di 17 specie diverse

Nasce una foresta accessibile a Bosco Moranzani, a Mira (Venezia). Ha 5.300 alberi ed è ideata dal progetto di Volksbank insieme alla fondazione Emma ed Etifor.

Vogliamo realizzare in un’area di 50mila metri quadrati nel territorio comunale di Mira un bosco da 5.300 nuovi alberi con arbusti autoctoni e 17 specie diverse. Questo progetto favorirà il raggiungimento di uno degli obbiettivi principali che questo istituto si è dato ovvero la neutralità carbonica. In 10 anni con questa nuova area verde verranno catturate 660 tonnellate di emissioni di Co2.

direttore generale di Volksbank Alberto Naef

L’installazione degli alberi terminerà nella primavera del 2023 rispettando i ritmi della natura. Sono stati piantati i primi 100 alberi dei 5mila adottati da Volksbank. In più ce ne sono 250 dedicati al pubblico. La foresta sarà accessibile anche ai disabili di diverso tipo. Dentro sarà presente un percorso pedonale con panchine per aree sosta attrezzate con segnaletica ad hoc e percorsi tattili come il braille.

La disabilità non deve essere considerata malattia, ma una condizione che è presente purtroppo per l’incapacità della società di far fronte a esigenze specifiche. Se l’ambiente è ostile e inaccessibile, allora più è alta la disabilità di una persona. Tutti devono godersi la natura, questo è lo scopo della foresta accessibile. Il primo bosco in Italia che nasce fin dalla progettazione per abbattere qualsiasi barriera.