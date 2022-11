Aula Natura: la prima nata in Umbria

L’Aula Natura del Wwf è la prima nata a Gubbio, in Umbria, alla scuola primaria di Carbonesca. Il suo intento è promuovere e valorizzare spazi verdi nelle scuole mirando all’educazione delle nuove generazioni per il rispetto dell’ambiente. Il progetto è sostenuto da Procter & Gamble nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”. L’aula è stata inserita nei giardini comunali davanti alla scuola. L’aula è fatta di siepi, bordure fiorite, cassoni per gli ortaggi, gabbie per insetti e uno stagno. La superficie verde è di 80 mq con diversi mini-habitat in cui osservare diversi esseri viventi e la relazione che noi abbiamo con loro.

Il Wwf per scegliere l’aula ha seguito criteri mirati al recupero di zone verdi all’aperto che erano degradate e isolate. Sono state finora create 22 Aule Natura in Italia, in relazione a 4.500 mq di giardini scolastici riqualificati. I bambini che possono utilizzarle sono 11mila.

Siamo entusiasti di regalare agli studenti della Scuola Primaria di Carbonesca un’Aula Natura, un prezioso spazio verde che coinvolge le nuove generazioni su un tema fondamentale quale l’educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità, che riteniamo cruciale per un reale sviluppo sostenibile.

Riccardo Calvi, direttore Comunicazione di P&G Italia

Aver adottato lezioni in spazi aperti consente di migliorare la qualità d’apprendimento superando il cosiddetto deficit di natura che comporta disattenzione, svogliatezza, noia e sedentarietà.