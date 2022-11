Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities 2: nuovi registi in lizza

Cabinet of Curiosities è un’idea di Guillermo del Toro ma la realizzazione è stata affidata anche a registi talentuosi ma decisamente più giovani: una scelta consapevole del cineasta messicano, che anche per la seconda stagione vorrebbe applicare un metodo di scelta che favorisca la formazione e l’inserimento di nuovi registi specializzati in horror e fantastico.

Più che un produttore, insomma, quasi un’aspirazione a fungere da mentore per una nuova generazione di cineasti di genere:

Anche se sei in disaccordo con me – puoi esserlo – ti darò tutto il supporto possibile di modo che in un’ora andiamo a creare le condizioni ideali. (…)

Guarda, ho cinquantotto anni e ho una carriera trentennale. È un miracolo riuscire a durare tre decadi come narratore. Se posso fare qualcosa per ispirare un cambiamento nell'[impostazione produttiva del] genere, la cosa mi aggrada.

Ho una lista [di possibili nuovi registi]. Per esempio, ho provato ad avere Jayro Bustamente ma non ha potuto a causa della pandemia. Parlando di registi messicani, c’è Isaa Lopez. Doveva girare uno degli episodi ma poi ha avuto True Detective e non ha potuto. Boots Riley ha scritto e stava per dirigere un episodio ma ha avuto l’approvazione per la sua serie. Potrei andare avanti e svelarti l’intera seconda stagione, ma non lo farò!

Larry Fessenden è al 100% in cima alla lista per la seconda stagione. È uno di quei nomi che all’epoca ho combattuto per aver nominato agli Spirit Awards con Habit, che penso sia fenomenale. Sono in contatto con lui da allora. Siamo stati molto vicini a rifare The Orphanage.