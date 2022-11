Google come Apple: presto aumenterà la pubblicità sul Play Store

Google sta testando l’introduzione di nuovi spazi pubblicitari all’interno del Play Store, il marketplace ufficiale dell’ecosistema Android. In modo simile a quanto già fatto da Apple, Google sta valutando di introdurre le pubblicità anche all’interno della barra di ricerca.

In sostanza, gli sviluppatori potranno sponsorizzare le loro applicazioni, che un domani potrebbero apparire anche sotto alla barra di ricerca, ogni volta che l’utente inserisce una nuova query. Pagando, gli sviluppatori potranno aumentare la visibilità dei loro contenuti e promuovere le loro app.

Per il momento si tratta semplicemente di un esperimento e non è detto che Google decida di introdurre in via definitiva questo nuovo tipo di inserzioni pubblicitarie. La novità è stata scoperta dal sito specializzato 9to5Google. Sembra che il nuovo spazio pubblicitario sia destinato esclusivamente ai giochi.

Le app sponsorizzate compaiono soltanto dopo che l’utente ha digitato almeno una lettera nella barra di ricerca.

Già da diverso tempo, Apple ha iniziato a puntare sempre di più sulle pubblicità all’interno del suo App Store come forma di monetizzazione. Recentemente Apple ha aumentato gli spazi destinati alle app sponsorizzate, inserendole anche nella sezione “App consigliate per te”. Il debutto delle nuove pubblicità è stato travagliato: nei primi giorni, l’App Store era stato invaso dalle inserzioni di alcune app controverse, tra cui lotterie e altre forme di gioco d’azzardo e perfino chat per adulti.