Cane: riconosce la sua pet mate solo annusandola

Harley, un cane di sei anni, senza vedere il volto della persona, è riuscito ugualmente a riconoscere il suo odore a metri di distanza. La sua migliore amica Valeria aveva il cappuccio, ma Harley ha saputo riconoscerla con il suo infallibile fiuto. I due si sono potuti riabbracciare dopo sei mesi. Si sono conosciuti quando Valeria era un’adolescente, lei da tempo voleva adottare un cane, ma senza sentirsi all’altezza del compito. Fra i due è nata una connessione molto forte, tanto da diventare inseparabili.

Valeria, dopo la laurea, si è trasferita all’estero con il sogno di poter avere una casa tutta per lei e Harley. Si sono così dovuti separare. Dopo sei mesi di lunga lontananza e vari spostamenti in diverse nazioni, è tornata in Messico. Lì ha voluto fare una sorpresa al suo amico a quattro zampe.

In attesa su una panchina di un parco vicino casa ha aspettato l’arrivo di Harley e si è nascosta nel cappuccio della felpa. Harley ha imboccato subito la strada verso la panchina di Valeria trascinando tutti. Il cane aveva sentito il suo odore, riconoscendola, senza neanche vederne il viso a 4 metri di distanza. Quando un cane sente l’odore del suo migliore amico ha una reazione emotiva simile a quella degli esseri umani quando captano il profumo preferito. Un incontro quello fra Harley e Valeria pieno d’amore e amicizia indissolubili.